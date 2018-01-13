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مسئولو مدينة الخانكة: فحص تراخيص حضانة المتسببة بتعدى على الطفلة كارما

السبت، 13 يناير 2018 01:16 ص
مسئولو مدينة الخانكة: فحص تراخيص حضانة المتسببة بتعدى على الطفلة كارما اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية


القليوبية - نيفين طه
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قال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه سيقوم صباح الغد بتشكيل لجنة لفحص حضانة اتهمها مواطن بالإهمال والتعدى بالضرب على طفلته الرضيعة، وبيان وجود ترخيص لها من عدمه، وفحص سجلاتها بالمشاركة مع التضامن وفحص وجود حالات أخرى تعرضت لنفس ما تعرضت له الطفلة كارما .

 

كان قد تقدم المواطن محمد عبد العظيم المقيم بقرية الجبل الأصفر التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية ببلاغ يحمل رقم 877 إدارى مركز الخانكة ضد حضانة أطفال تحت مسمى عالم سمسم بمنطقة شارع الزهار بالجبل الأصفر يتهم العاملين فيها بالإهمال والإعتداء بالضرب على نجلته الرضيعة وتعريضها للتعذيب .

 

وطالب والد الطفلة بالتحقيق فى الواقعة وبيان المتسببين فى اصابة نجلته وفحص ترخيص الحضانة وقانونية العمل بها .

 

وطالب بتدخل عاجل من اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية وكافة الأجهزة المعنية بالتدخل لفحص تراخيص تلك الحضانة التى تقع فى مبنى سكنى وغيرها من دور الحضانات الموجودة فى المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها .

 

مشيرا إلى أنه فوجئ بوجود آثار التعذيب على الطفلة وعلى وجهها، وأنه حرر محضرا بمركز شرطة الخانكة ضد الحضانة وتم عمل تقرير طبى للطفلة الذى أفاد بالإصابات الموجودة بها والعرض على النيابة، معقبا بقوله: "عاوز حق بنتى.. بنتى مبتنمش بسبب الألم اللى فيها ".

 


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