مركبة الفضاء دراجون تبدأ رحلة العودة للأرض

مركبة الفضاء دراجون تبدأ رحلة العودة للأرضالسبت، 13 يناير 2018 03:52 م
مركبة فضاء - أرشيفية
رويترز
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انطلقت مركبة الفضاء دراجون المملوكة لشركة سبيس إكس من محطة الفضاء الدولية، اليوم السبت، عائدة للأرض محملة بمواد علمية.
ومن المقرر أن تهبط المركبة فى المحيط الهادى الساعة 1536 بتوقيت جرينتش.
يذكر أن "دراجون" كانت قد وصلت إلى المحطة الفضائية الدولية، في 5 يونيو الماضى، حاملة على متنها حوالي 3 أطنان من البضائع، حيث تعد هذه الرحلة الثانية من نوعها لهذه المركبة، فكبسولتها الرئيسية كانت قد أرسلت فى سبتمبر 2014 إلى المحطة الفضائية الدولية، حيث قضت حينها 34 يوما في المدار.
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