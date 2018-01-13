محافظ كفر الشيخ: معاقبة المقصرين فى تنفيذ الخطة الاستثمارية

بحث اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، تنفيذ خطة المشروعات التنموية الجديدة بالمحافظة، بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، ومساعدى المحافظ ورؤساء المراكز والمدن ، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والمصالح الحكومية بتكثيف الرقابة والمرور على المخابر والتأكيد على توافر رغيف الخبز اللازم لاحتياجات المواطنين، والتواجد المستمر لمفتشى ومباحث التموين حتى لايستغل أصحاب المخابز الحصص المقررة للمواطنين بطريقة مخالفة، مطالبا بحصر جميع المشروعات بمختلف قطاعات المحافظة ووضعها فى جدول الأعمال الأسبوعى والانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات فى موعدها المقرر، وعمل تقرير أسبوعى بذلك متضمناً موقف التنفيذ، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

وقال محافظ كفرالشيخ ، إنه سيتم متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيا، والعرض لمتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد وبخاصة مشروع الرصف وسرعة إنهاء الأعمال المكلفة بها وحدة الرصف بالمحافظة.

وكلف المحافظ بتوفير أماكن لإقامة منافذ لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بمراكز ومدن المحافظة ، وتوزيع السلع المدعمة على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً، وبتكثيف الرقابة على محال السلع الغذائية والاستهلاكية ومتابعة الأسعار وتوافر السلع.