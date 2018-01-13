محافظ المنوفية يقرر وقف 3 من العاملين بتنظيم الباجور عن العمل لمدة 3 أشهر





المنوفية _ محمد فتحى

قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية،إيقاف مدير التنظيم مهندس تنظيم فني تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور عن العمل إحتياطيا لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر لإصدارهم ترخيص لأحد المواطنين بالخطأ،مع التشديد بسرعة إزالة الجزء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات الموجودة بالترخيص.

جاء ذلك بناءاً علي تقرير إدارات التفتيش والمتابعة والشئون القانونية والتخطيط العمراني بالديوان العام والتي تفيد قيام المذكورين ، بإصدار ترخيص بالخطأ لأحد المواطنين بالمخالفة للقانون ومحاولة غلق شارع موجود على الطبيعة بناحية عزبة العطار بمركز الباجور.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية فى بيان له،علي ضرورة مكافحة الفساد الإداري بكافة صوره والضرب بيد من حديد علي أيدي الفاسدين وكل من تسول له نفسه المساس بحقوق الدولة والمواطنين.