محافظ القاهرة يشارك فى فعاليات مبادرة "خليك زى آدم" بمصر الجديدة

محافظ القاهرة يشارك فى فعاليات مبادرة "خليك زى آدم" بمصر الجديدةالسبت، 13 يناير 2018 05:10 م
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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شهد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، فعاليات مبادرة "خليك زى آدم " بميدان الكوربة بمصر الجديدة، بحضور سكرتير عام محافظة القاهرة، اللواء محمد الشيخ وعدد كبير من قيادات محافظة القاهرة.
وأكد المهندس عاطف عبد الحميد، أن الفعالية التى ينظمها حى مصر الجديدة، تعتبر واحدة من ضمن الأحداث الهامة التى يجب ان تدعمها الأحياء بهدف الحفاظ على البيئة ورفع مستوى النظافة بشوارع العاصمة وزيادة التوعية للمواطنين.
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