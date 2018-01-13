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محافظ القاهرة يشارك فى فعاليات مبادرة "خليك زى آدم" بمصر الجديدة

السبت، 13 يناير 2018 05:10 م
محافظ القاهرة يشارك فى فعاليات مبادرة "خليك زى آدم" بمصر الجديدة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة


كتب سيد الخلفاوى
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شهد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، فعاليات مبادرة "خليك زى آدم " بميدان الكوربة بمصر الجديدة، بحضور سكرتير عام محافظة القاهرة، اللواء محمد الشيخ وعدد كبير من قيادات محافظة القاهرة.
 
وأكد المهندس عاطف عبد الحميد، أن الفعالية التى ينظمها حى مصر الجديدة، تعتبر واحدة من ضمن الأحداث الهامة التى يجب ان تدعمها الأحياء بهدف الحفاظ على البيئة ورفع مستوى النظافة بشوارع العاصمة وزيادة التوعية للمواطنين.
 
 

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