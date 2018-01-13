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السبت، 13 يناير 2018 03:28 م
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محافظ الغربية يصدر تعليماته لـ"التموين" بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين

السبت، 13 يناير 2018 01:28 م
محافظ الغربية يصدر تعليماته لـ"التموين" بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية


الغربية - أحمد زيادة
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أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية تعليماته لوكيل وزارة التموين بالغربية بنشر منظومة ادرة البطاقات التموينية عبر خدمات الرسائل القصيرة SMS  في كل مكاتب التموين على مستوى المحافظة والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين.

يأتى ذلك إيماء إلى منظومة ادراة البطاقات التموينية عبر خدمات الرسائل القصيرة حيث يتمكن المواطن من تسجيل طلبة على النظام الخاص بوزارة التموين  ومتابعته وتنفيذ طلب المواطن بواسطة الرقم الخاص به .

وقال محافظ الغربية فى بيان له اليوم أنه فى حالة فقد المواطن  للبطاقة الذكية يجب علية الاتصال على الرقم 19959 التابع لمركز معلومات وزارة الإنتاج الحربي وإعطائهم الرقم القومي لصاحب البطاقة الذكية المفقودة لمعرفة رقم البطاقة الذكية المفقودة في حالة عدم معرفة صاحب الطلب له حتى يتسنى له استيفاء إجراءات استخراج بطاقة ذكية بدل فاقد حيث أنه من خلال منظومة ادراة البطاقات التموينية عبر الرسائل القصيرة سيتمكن المواطن من تسجيل طلبة على النظام الخاص بوزارة التموين ومتابعة وتنفيذ طلب المواطن بواسطة رقم المحمول الخاص به  عن طريق إرسال رسالة  نصية على رقم "91237".

أما في حالة إصدار بطاقة جديدة أو بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعي  وفى حالة إضافة مستفيد أو خصم مستفيد يتم إرسال رسالة بعد تقديم الطلب إلى رقم "91237" من نفس رقم محمول مقدم الطلب ، وفي حالة الاستعلام عن حالة إصدار البطاقة يتم إرسال نصية إلى رقم "91237" مكتوب بها رقم " 2" من نفس رقم التليفون .

وفى حالة تفعيل البطاقة التموينية يتم إرسال رسالة إلى رقم "91237" مكتوب بها رقم 1 من نفس رقم التليفون .

 

 


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