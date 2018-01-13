محافظ الدقهلية: "سأتابع بنفسى امتحانات الشهادة الإعدادية ونقل ورق الأسئلة"السبت، 13 يناير 2018 04:20 ص
الدقهلية ـ محمد حيزة
قال الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، إن أعمال الامتحانات للشهادة الإعدادية والتى ستجرى اليوم السبت، تم الإعداد لها بشكل محكم بمشاركة جميع الأجهزة والمؤسسات، بالمحافظة حيث جرى التنبيه على شركة الكهرباء بمتابعة توصيل التيار الكهربى للمدارس، وعمل لجنة طوارئ للتدخل فى حين حدوث أى عطل مفاجئ.
وأضاف "الشعراوى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم إنشاء لجنة طوارئ بالإسعاف، ووجود سيارات إسعاف أمام المدارس الكبرى التى بها الامتحانات وسيارات أخرى موزعة بين المدارس الصغرى تصل بشكل أسرع لها فى حين حدوث أى طارئ، وأيضًا لجنة لتلقى شكاوى الطلاب وأولياء الأمور من الامتحانات بمديرية التربية والتعليم، وإنشاء خطة مرورية محكمة لتسيير الحركة أمام سيارات نقل أوراق الأسئلة، والأجوبة من وإلى اللجان بشكل سلس وسريع وآمن.
وأكد الشعراوى، أنه سيتابع بنفسه عمليات نقل ورق الأسئلة من المخازن والمطابع السرية بمحافظة الدقهلية، إلى المدارس، وسوف يقوم بعمل عدة جولات صباحية على المدارس لتفقد أوضاع الامتحانات.
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بواسطة:
بوسي
يااااارب
اللهم نجح اولادنا وبناتنا وثبتهم عندالسؤال في الدنيا والاخرة..اللهم آمين.