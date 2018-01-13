مؤتمر "علشان تبنيها " بالقليوبية يبدأ بعرض أهم انجازات الرئيس





القليوبية حسن عفيفي – نيفين طه

بدأ المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم الرئيس السيسي بالقليوبية، بعرض انجازات الرئيس خلال فتره رئاسته وأهمها مشروع حفر قناة السويس والعاصمة الإدارية ومشروع المليون ونصف فدان ومشروعات الطرق العملاقه التي ساهمت في حل أزمة المرور.

ونظم المؤتمر حملة عشان تبنيها وأمانه حزب مستقبل وطن بالقليوبية ، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، وسط تشديدات أمنية.

وشهدت المؤتمر توافد أعداد كبيرة من المواطنين المؤيدين للرئيس السيسي.

ومن جانه صرح عمرو درويش أمين عام حزب مستقبل وطن بالقليوبية أن الحزب يشرف على تنظيم احتفالية كبرى ومؤتمر حاشد بعنوان الحملة " علشان تبنيها " وبرعاية حزب مستقبل وطن وذلك لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية لنستكمل مرحلة البناء والإنجازات برعاية قيادة أثبتت للشعب المصرى وللعالم مدى صدقها وإخلاصها لشعبها وتفانيها فى الوصول بمصرنا لمصاف الدولة المتقدمة كما أثبتت للعالم مدى خبرتها وحنكتها وصدق رؤيتها .