لأول مرة.. توفير صناديق لجمع المخلفات الصلبة وأخرى للعضوية بشوارع مصر الجديدة

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس سيد رفاعى مسئول النظافة بحى مصر الجديدة، أن الحى نشر عدد كبير من صناديق جمع القمامة ببعض شوارع الحى، ضمن مبارة "خليك زى أدم ومترميش حاجة على الارض" حيث تم وضع صندوقين أمام كل محل بالشوارع كما تم تعليق سلة مهملات فى كل عامود إنارة.

وأضاف مسئول النظافة بحى مصر الجديدة، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحديد صندوق لوضع المخلفات الصلبة وأخر للمخلفات العضوية، وتم وضع ملصقات على الصناديق، تشير بذلك مشيرا إلى أن الصندوق ذا اللون الرصاصى للمخلفات الصلبة والأسود للمخلفات العضوية، وأن ذلك هى المبادرة الأولى فى مصر بوجود صناديق لفصل القمامة بالشارع.

وأوضح رفاعى فى تصريحات على هامش فعالية "خليك زى أدم" بميدان الكوربة إلى أن الحى ألزم أصحاب المحال بالحفاظ على الصناديق الجديدة منعا لسرقتها، كما تم تثبيت سلات المهملات جيدا بأعمدة الأنارة حفاظا عليها من السرقة، كما سيتم تثبيت عدد من الصناديق البلاستيكية الكبيرة، التى تستخدم فى التجميع، بسلاسل حديدية فى الشوارع لمنع سرقتها، وكذلك تم توزيع عدد من الصناديق متحركة يستخدمها عمال النظافة فى جمع القمامة، مشيرا إلى ان ذلك سيتم نشره تدريجيا فى جميع شوارع الحى.

وكان المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، شارك فى فاعليات مبادرة "خليك زى آدم ومترميش حاجة على الأرض" لتوعية المواطنين بالحفاظ على البيئة، كما شارك اللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة وعدد من قيادات المحافظة وإعداد كبيرة من مواطنى حى مصر الجديدة.