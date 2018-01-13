video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 01:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

لأول مرة.. توفير صناديق لجمع المخلفات الصلبة وأخرى للعضوية بشوارع مصر الجديدة

السبت، 13 يناير 2018 06:39 م
لأول مرة.. توفير صناديق لجمع المخلفات الصلبة وأخرى للعضوية بشوارع مصر الجديدة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة


كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

أكد المهندس سيد رفاعى مسئول النظافة بحى مصر الجديدة، أن الحى نشر عدد كبير من صناديق جمع القمامة ببعض شوارع الحى، ضمن مبارة "خليك زى أدم ومترميش حاجة على الارض" حيث تم وضع صندوقين أمام كل محل بالشوارع كما تم تعليق سلة مهملات فى كل عامود إنارة.

 

وأضاف مسئول النظافة بحى مصر الجديدة، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحديد صندوق لوضع المخلفات الصلبة وأخر للمخلفات العضوية، وتم وضع ملصقات على الصناديق، تشير بذلك مشيرا إلى أن الصندوق ذا اللون الرصاصى للمخلفات الصلبة والأسود للمخلفات العضوية، وأن ذلك هى المبادرة الأولى فى مصر بوجود صناديق لفصل القمامة بالشارع.

 

وأوضح رفاعى فى تصريحات على هامش فعالية "خليك زى أدم" بميدان الكوربة إلى أن الحى ألزم أصحاب المحال بالحفاظ على الصناديق الجديدة منعا لسرقتها، كما تم تثبيت سلات المهملات جيدا بأعمدة الأنارة حفاظا عليها من السرقة، كما سيتم تثبيت عدد من الصناديق البلاستيكية الكبيرة، التى تستخدم فى التجميع، بسلاسل حديدية فى الشوارع لمنع سرقتها، وكذلك تم توزيع عدد من الصناديق متحركة يستخدمها عمال النظافة فى جمع القمامة، مشيرا إلى ان ذلك سيتم نشره تدريجيا فى جميع شوارع الحى.

 

وكان المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، شارك فى فاعليات مبادرة "خليك زى آدم ومترميش حاجة على الأرض" لتوعية المواطنين بالحفاظ على البيئة، كما شارك اللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة وعدد من قيادات المحافظة وإعداد كبيرة من مواطنى حى مصر الجديدة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة يشارك فى فعاليات مبادرة "خليك زى آدم" بمصر الجديدة

القاهرة

اخبار القاهرة

الكوربة

مصر الجديدة

خليك زى ادم



لا تفوتك
رسميا.. رئيس البرلمان يدعو لجلسة مبكرة غدا للتصويت على التعديل الوزارى

رسميا.. رئيس البرلمان يدعو لجلسة مبكرة غدا للتصويت على التعديل الوزارى

وزيرة التخطيط: لن يتم تعيين موظف جديد بالحكومة دون تدريبه بأكاديمية الرئيس

وزيرة التخطيط: لن يتم تعيين موظف جديد بالحكومة دون تدريبه بأكاديمية الرئيس

"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين

"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

محمود الخطيب × 43 يوم رئاسة للأهلى = 4 بطولات

محمود الخطيب × 43 يوم رئاسة للأهلى = 4 بطولات

صاحبته الأمريكية اتهمت جارتها بقتله.. النيابة تأمر بعرض كلب على الطب البيطرى

صاحبته الأمريكية اتهمت جارتها بقتله.. النيابة تأمر بعرض كلب على الطب البيطرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة