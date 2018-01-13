كشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية موثوق اليدين والقدمين بالبحيرة





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة ، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح ،مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة ، بالتنسيق والامن العام من كشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية موثوق اليدين والقدمين ملقاة بترعة الرياح البحري بكوم حمادة.

وكان قد تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الرياح البحري أمام قرية منشأة مهنا بدائرة المركز .

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة أن الجثة لشخص ذكر "مجهول الهوية" في العقد الثالث من العمر طوله حوالي 168 سم ذو شعر أسود قصير ولحيه خفيفة وشارب يرتدى كامل ملابسه "جلباب بلدي فيراني اللون أسفله طقم داخلي صوف وشورت أبيض اللون" موثوق اليدين والقدمين بحبل من التيل والبلاستيك وعدم وجود إصابات ظاهريه و العثور على سيارة "نقل" جامبو بدون لوحات معدنية بيضاء اللون بناحية قرية البريجات بدائرة المركز مرخصة باسم المواطن خالد ح ح ن ومقيم مركز شرطة أسيوط .

تم التنسيق وأمن أسيوط وفرع الأمن العام بعد حضور مصطفى ح ح وتعرف على الجثة وقرر أنها لشقيقه المذكور وأضاف بخروج شقيقه المجنى عليه بالسيارة المشار إليها يوم الإثنين الموافق 8 الجارى محمله بكمية من الكراتين الفارغة لنقلها من أسيوط إلى مدينة قويسنا منوفية وانقطع إتصاله به مساء ذات اليوم.

أسفرت جهود فريق إلى أن مرتكب الواقعة كل من محمد ع ع ع 36 سنة سائق سبق اتهامه ، عطيات ع ر م 36 سنة ربة منزل "زوجة الأول" و أمير ا ا ع 24 سنة عاطل سبق اتهامه في القضيتين جنايات مركز كوم حمادة " سرقة بالإكراه "نجل شقيقة الأول" و محمد ع م ا 38 سنة سائق ومقيم مركز كوم حمادة و محمد ا ح م 50 سنة عاطل ومقيم بدائرة مركز بدر و تم ضبط جميع المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بدافع السرقة ، وجارٍ العرض على النيابة.