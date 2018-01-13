كبير الأطباء الشرعيين بـ"فض رابعة" لمحامى: "أنت أهنت هيئة الطب الشرعى"





كتب إيهاب المهندس

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، سماع الشهود فى محاكمة بديع و 738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة"، وبعد انتهاء كبير الأطباء الشرعيين من الإدلاء بأقواله، حاول أحمد زكريا دفاع بعض المتهمين فى القضية، الاعتذار لكبير الأطباء الشرعيين بعد وصفه للطب الشرعى بالعاهرة فى قضية أخرى "اغتيال النائب العام"، ليرد كبير الأطباء الشرعيين: "أنت أهنت هيئة الطب الشرعى".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وأثناء إدلاء الدكتور هشام عبد الحميد بأقواله بالقضية، طالب أحمد زكريا دفاع بعض المتهمين فى القضية بالاعتذار لكبير الأطباء الشرعيين بعد وصفه للطب الشرعى بالعاهرة، أثناء مرافعته فى قضية اغتيال النائب العام منذ أكثر من 5 أشهر، وهنا رد رئيس الطب الشرعى قائلا: "أنت أهنت هيئة الطب الشرعى، وهذا ما نشرته وسائل الإعلام، وفى حال اعتذارك ونشر هذا الاعتذار بصورة مقبولة فى وسائل الإعلام كما حدث يوم الإساءة للطب الشرعى سأتنازل عن الدعوى المرفوعة ضدك".

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.