كاليفورنيا تكثف البحث عن مفقودين بالانهيارات الطينية





رويترز

التمست سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية مساعدة المواطنين فى تحديد موقع سبعة أشخاص ما زالوا مفقودين بعد انهيارات طينية أودت بحياة ما لا يقل عن 18 شخصا فيما واصلت فرق الإنقاذ البحث عن ناجين اليوم السبت.

وناشد مكتب قائد شرطة مقاطعة سانتا باربره تقديم معلومات عن أى من السكان المفقودين لكنه أقر بأن العثور أى شخص حى سيكون "معجزة".

وأضاف المكتب "أقارب وأصدقاء المفقودين أبلغوا عن غيابهم والمفقودون من سكان مناطق تضررت بشدة خلال العاصفة وما تلاها من انهيارات طينية"، وأعلن مكتب قائد الشرطة فى بيان الليلة الماضية أسماء المفقودين الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و62 عاما، ووقعت الكارثة يوم الثلاثاء عندما غمرت أمطار غزيرة المنطقة قرب مونتيسيتو شمالى مدينة لوس انجليس.

وانهارت تلال مشبعة بالمياه مما أدى إلى سقوط سيل من الأوحال والمياه الغزيرة والأشجار المقتلعة من جذورها والصخور على الوادى وتسبب فيما وصفته الشرطة "بإصابات فظيعة" لضحايا تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أعوام و89 عاما.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق فى كاليفورنيا إن الدمار غطى نحو 77 كيلومترا مربعا وإن ما يربو على 2100 من السكان والعاملين فى وكالات إقليمية واتحادية، ومنها خفر السواحل والبحرية والصليب الأحمر الأمريكى، شاركوا فى جهود بحث وانتشال وإغاثة "مضنية".