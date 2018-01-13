قطر تبلغ الأمم المتحدة باختراق طائرة إماراتية ثانية لمجالها الجوى





(أ ف ب)

أعلنت قطر، اليوم السبت، أنها أبلغت الأمم المتحدة بان طائرة عسكرية إماراتية انتهكت مجالها الجوى للمرة الثانية مطلع يناير الجارى.

وقالت وزارة الخارجية القطرية ان "دولة قطر وجهت رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولى، بشأن قيام طائرة نقل جوى عسكرية إماراتية قادمة من المجال الجوي" للامارات و"متجهة إلى البحرين، باختراق المجال الجوى لدولة قطر" فى الثالث من يناير.

وأضافت أن الطائرة قامت "بالتحليق فوق المنطقة الاقتصادية الخاصة لدولة قطر وبدون إذن مسبق من السلطات القطرية المختصة".