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قائمة الدول المسموح لرعاياها بالحصول على التأشيرة السياحية السعودية لأول مرة

السبت، 13 يناير 2018 02:06 م
قائمة الدول المسموح لرعاياها بالحصول على التأشيرة السياحية السعودية لأول مرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود


إيمان حنا
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تقرر منح التأشيرة السياحية التى أقرّتها المملكة العربية السعودية، والبدء بتنفيذها إلكترونيا خلال أسابيع قليلة قادمة لمواطنى منطقة "الشينجن" المجموعة الأوربية (25 دولة) ومواطنى القارتين الأمريكتين، واليابان، والصين الشعبية، والصين الوطنية، وسنغافورة، وماليزيا، وبروناى، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وجنوب أفريقيا، وذلك يتم عن طريق التقدم لإحدى الشركات المعتمدة التى بدورها تقدّم الجوازات للممثلية المعنية بعد حصولها على أرقام التأشيرات، وذلك حسبما اوردت صحيفة "سبق".

وتشمل الاشتراطات المطلوبة لمنح التأشيرة السياحية السعودية، أن يكون قدوم السائحين وإقامتهم تحت رعاية واستضافة جهات معينة ومرخص لها بمزاولة خدمة استقبال ونقل السائحين القادمين من خارج المملكة والإشراف على إقامتهم ومغادرتهم، ويتم قدوم السائحين ضمن مجموعات، بحيث لا تقل كل مجموعة عن أربعة أشخاص.

وألا يقل عمر المرأة المطلوب التأشير لها عن ثلاثين عامًا، وما دون ذلك يكون قدومها مع محرم، وألا تشتمل البرامج السياحية والزيارات المناطق المحظورة على غير المسلمين (مكة المكرمة، المدينة المنورة، و- أن تعامل طلبات السائحين من الدول المشار إليها أعلاه الموجودين في غير بلدانهم، وفق ما يعامل به غيرهم، بأن يكون قدومهم ضمن مجموعات، وأن تتولى تقديم التأشيرات لهم جهات مختصة مرخص لها من الهيئة العليا للسياحة.

كما يستطيع من يرغب في القدوم للمملكة لغرض السياحة الحصول على معلومات عن الشركات السعودية المرخص لها عن طريق موقع المملكة السياحي، كما يمكن للراغب في الحصول على تأشيرات سياحية الاتصال بأحد مكاتب الخطوط السعودية أو وكلائها المعتمدين في الخارج للحصول على التأشيرة عن طريق برنامج "اكتشف المملكة".


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