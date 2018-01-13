فيديو وصور.. "برجل واحدة" .. كيف نال عامل نظافة صينى احترام الجميع ؟





كتب: هانى محمد

"أصم وأبكم وليس لديه سوى ساق واحدة فقط"، وبرغم ذلك لم تمنعه إعاقته أبدا من العمل كعامل نظافة فى الصين، حيث آثار "شانج ووى" عامل النظافة الصينى إعجاب المجتمع الصينى على مواقع التواصل الاجتماعى بانتظامه على العمل من الساعة 4 صباحا كل يوم، منذ 12 عاما، ولم يتغيب ليوم واحد مهما كانت الظروف.



عامل النظافة الصينى أثناء عمله

والتقت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بعدد من زملائه الذين أكدوا أنه لم يأخذ إجازة أو يتغيب عن العمل لمدة 12 عاما، بعد أن كلف من الحكومة بتنظيف 4 شوارع فى منطقة شيان، إذا يستند على عصاه ويكنس الشوارع باجتهاد أعلى من جميع زملائه الأصحاء.



عامل النظافة الصينى و زوجته

وقال "شانج ووى" فى لقاء مع الصحيفة البريطانية، إنه يحب العمل كثيرا، لأنه ولد فى الأول من مايو "عيد العمال" العالمى، مشيرا إلى أن زوجته تعمل معه فى نفس الوظيفة، حيث يكنس الزوجان كل يوم مساحة تبلغ 1 كليو متر.



عامل النظافة الصينى

وقالت الصحيفة، إن عامل النظافة وشقيقه فقدوا القدرة على السمع أو الكلام مثل أمهما، ثم فقد ساقه اليسرى فى سن السابعة، بعد أن دهسه قطار، لم ينتبه إليه، ومن المفترض أن يبدأ "شانج" العمل من الساعة 4:30 صباحا، لكنه يحضر دائما قبل موعده بنصف ساعة يوميا، وعندما تمرض زوجته، يأتى الساعة الثالثة صباحا لإنهاء العمل مبكرا والعودة للمنزل فى أسرع وقت.