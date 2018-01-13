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فيديو.. رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: تبرعنا بـ13 مليون جنيه لتنمية الإسكندرية

السبت، 13 يناير 2018 08:35 م
فيديو.. رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: تبرعنا بـ13 مليون جنيه لتنمية الإسكندرية أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية


الإسكندرية - هناء أبو العز
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قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرف التجارية، هى أكبر مؤسسات المجتمع المدنى، والتى تجاهد، بخلاف دورها فى التنمية الاقتصادية، فى كافة مناحى التنمية الاجتماعية من اجل مستقبل افضل لأبناء الوطن، فمنذ انشائها، طوال 96 عاما، وهى الدرع الحامى لاقتصاد الوطن، فى أحلك الظروف، فضمنت توافر الكساء والغذاء اثناء كافة الحروب والثورات، وما اكثرها، فلم يتوقف مخبز، ولم يخلو رف لأصغر محل من اساسيات مناحى الحياة، ولم يغلق مصنع، واخرها كان اثناء 2011 و2014 حيث أصدرت التصاريح الامنية اثناء حظر التجوال لجلب مستلزمات الإنتاج واستمرار المصانع، وتدفق السلع واستمرار الصادرات، وبالمثل، عقب دمار الحروب، أو الزلالزل، وغيرها من الكوارث، اعادت الغرفة التجارية تشييد المدارس والمستشفيات، ونظمت القوافل الطبية، ووفرت مستلزمات المعيشة للاكثر احتياجا.

وأعلن أحمد الوكيل، فى كلمته مساء اليوم، أثناء تكريم قيادات المجتمع المدنى، أن مجلس إدارة غرفة الإسكندرية قد قرر التبرع ب13 مليون جنيه كنواة للمبادرات الاولية والتى تضمنت 5 ملايين لمشروع تطوير العشوائيات بغيط العنب، و5 مليون للقرى الاكثر احتياجا، واثنين مليون لمبادرة تطوير وتشغيل مستشفى سموحة الجديدة ومليون لتطوير ميدان المرسى ابو العباس ليصبح مزارا سياحيا على مستوى التطوير الذى تم بالحرم النبوى الشريف.

وطالب الوكيل، بالتكاتف لتحقيق التنمية الشاملة لكل جوانب الخير والنماء والتنمية، فالشرع وضع فى الأولويات، المساجد والمستشفيات والمدارس ودور السكن ودور الأيتام والانشطة الخدمية والإنتاجية لخلق فرص العمل، مطالبًا بالتعاون بشراكة وطنية، من أجل الإسكندرية.

أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية (1)
 
أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية (2)
 
أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية (3)
 
أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية (4)
 
أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية (5)

 

 


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