غدا.. "التضامن" تستعرض تقريرا حول إمكانية المدارس على تخزين الوجبات المدرسية





مدحت وهبة

تعقد وزارة التضامن الاجتماعى غدا الأحد ورشة عمل حول التدريب على إجراء تقييم لبيان قدرة وإمكانيات المدارس على تخزين الوجبات المدرسية فى 4222 مدرسة ابتدائى، بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس هيئة سلامة الغذاء، ومدير برنامج الأغذية العالمى، بالقاهرة إضافة إلى عدد من الأطراف الأخرى الشريكة فى برنامج التغذية المدرسية.

وقالت غادة والى فى تصريحات اليوم إن هناك مسحا سيتم لأماكن التخزين بالمدارس التى يقوم برنامج الاغذية العالمى بتوزيع وجبة غذائية بها للاطمئنان على سلامة عمليات التخزين وضمان أن تصل للطلبة المدارس صحية وسليمة وآمنة.

وتشهد الورشة تدريب فرق العمل على "التابلت" والاستبيان والذى سيقوم بزيارة المدارس بمحافظتى القاهرة والقليوبية بدءا من الغد ولمدة خمسة أيام وسيتبع ذلك دورات تدريبية وزيارات ميدانية للمدارس فى كل من محافظات الدقهلية، دمياط، أسيوط، سوهاج، الأقصر، البحيرة والإسكندرية.

جدير بالذكر أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى كانت قد عقدت اجتماعا بشأن التغذية المدرسية بمقر الوزارة بناءاً على القرارات الصادرة على الاجتماع الخاص بالتغذية المدرسية المنعقد برئاسة الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء فى العاشر من شهر ديسمبر الماضى وبناء عليه تولت وزيرة التضامن الاجتماعى أيضا عقد اجتماع يوم الاثنين الموافق 11/12/2017 بحضور وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفنى الزراعة واستصلاح الاراضى وممثلين عن الوزارات والهيئات والخبراء والفنيين المعنيين وتم بحث موقف منظومة التغذية المدرسية للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن بدء التوزيع للعام الدراسى الحالى.

وبناء على موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لبرنامج التغذية العالمى بالتوزيع الأسبوعى للتغذية المدرسية فقد أوصت وزيرة التضامن بأن يتم إجراء تقييم لبيان قدرة وإمكانيات المدارس على تخزين الوجبات المدرسية. وعليه سيتوجه فريق عمل لتنفيذ تقييم أماكن تخزين الوجبات المدرسية فى 4222 مدرسة ابتدائى يقوم برنامج الأغذية العالمى بتوزيع الوجبات المدرسية بها. وجارى تنفيذ جميع التوصيات من أجل ضمان وجبة صحية سليمة وآمنة لطلاب المدارس.