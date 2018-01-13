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غداً .. 48 ألف و500 طالب يؤدون الإمتحان فى 299 لجنة بإعدادية كفر الشيخ

السبت، 13 يناير 2018 02:30 م
غداً .. 48 ألف و500 طالب يؤدون الإمتحان فى 299 لجنة بإعدادية كفر الشيخ استعداد مدارس كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المدارس انهت استعدادها لأداء 48 ألف و500 طالب وطالبة الإمنتحانات في 299 لجنة في 13 إدارة تعليمية.

وكشف عثمان فى بيان له أنه عقد اجتماعاً بحضور هناء شهاب وكيل المديرية وأحمد فوده مدير عام التعليم العام ورئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية ويوسف البسيونى يوسف رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة،ومدحت إبراهيم يوسف،وكيل إدارة شئون الطلبة بالمديرية،ومديري الإدارات التعليمية،و جميع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بجميع لجان امتحانات المحافظة،مشدداً على عدم قبول أى اعتذارات عن المراقبة،وعدم السماح بدخول اللجنة من قبل أى شخص ماعدا المحافظ أووكيل الوزارة أو مدير عام الإدارة أوأعضاء متابعة الوزارة بعد التأكد من شخصيتهم.

وأوضح وكيل الوزارة  أنه شدد على عدم السماح بدخول المحمول اللجان إلا مع رئيس اللجنة للتواصل مع الإدارة ورئيس لجنة النظام والمراقبة في حال وجود مشكلة،وعدم السماح للإداريين بالتجول داخل اللجان وعدم الاستعانة بهم في اللجان، مؤكداً أنه شكل لجان طوارئ داخل الإدارات التعليمية لمتابعة سير اللجان.

وقال عثمان إنه شكل لجنة بالمديرية لمكافحة الغش الالكتروني لتتبع أي حالات غش الكترونى،وفي حالة رصد أي حالات غش،يحرر رئيس اللجنة مذكره يوجهها لمدير عام الإدارة ووكيل الوزارة واستدعاء الشئون القانونية لتوثيق الحالة واتخاذ الإجراءات القانونية وتفعيل القانون في هذا الشأن.

وأضاف يوسف البسيونى يوسف،رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة ،أن لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية أتمت جميع الاستعدادات لعقد الامتحانات مؤكداً على تشكيل غرفة عمليات للتواصل مع جميع اللجان لحل أي مشكلة وتذليل جميع العقبات التي تواجه رؤساء اللجان،وطالب بالتأكد من أن جميع أوراق الإجابة سليمة وخالية من العيوب.

وطالب المراقبين بالتحقق من اسم الطالب المدون وشخصيته على أوراق الإجابة حسب أرقام الجلوس ، وغلق بوابة المدارس بمجرد بدء الامتحان ولا تًفتح إلا مع نهاية الامتحان.

 

 

 

 

 

 


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