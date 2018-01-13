عمان تشترط تقديم "فيش وتشبيه" للعامل المصرى الراغب فى العمل بالأردن





أكدت وزارة العمل الأردنية، ضرورة إحضار العامل المصرى الوافد عند دخوله المملكة لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، بحيث تكون سارية المفعول عند استلامه عقد العمل، حتى يتمكن من استخراج تصريح عمله فور وصوله، وذلك اعتبارا من مطلع العام الجديد 2018.

وكان وزير العمل الأردنى على ظاهر الغزاوى، قد أصدر تعميما بخصوص ضرورة حصول العمال الوافدين من كافة الجنسيات على عدم محكومية عند دخول العامل للبلاد.

تلقى وزير القوي العاملة ، محمد سعفان ، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية- عمان، وأوضح الملحق العمالي بعمان، عمرو الدسوقى، أن الشهادة "صحيفة الحالة الجنائية" الواجب تقديمها ينبغى أن تكون صادرة من السلطات المعنية فى جمهورية مصر العربية.

ومن جانبه وجه وزير القوي العاملة، محمد سعفان ، مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بضرورة التأكد من حيازة العامل صحيفة الحالة الجنائية عند تسليمه عقد العمل الخاص به، حتى لا يكون عدم استخراجها بعد سفره عائقا فى استخراج تصريح عمله بالأردن.

ومن ناحية أخرى قررت وزارة العمل الأردنية، تأجيل تنفيذ القرار الخاص بضرورة استقبال الكفيل للعمال القادمين من مصر بالمراكز الحدودية، إلى أول فبراير 2018 ، وذلك حتى يتم تجهيز المنافذ الحدودية لهذا الشأن .

فى السياق ذاته قامت مديرية القوى العاملة بالشرقية، بتسليم 98 عاملا عقود عملهم بالأردن، وذلك من أصل 138 عقدا جارى تسليمهم لأصحابهم تباعا.

وكان مركز معلومات المديرية قد تسلم هذه العقود من خلال الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة، والعمل الأردنية بعيدا عن السماسرة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بتخفيف العبء عن المواطنين وتوزيع عقود العمل للمتعاقدين بالمملكة الأردنية بمحافظات الميلاد تجنبا لتحملهم مشقة استلامها من الوزارة بمدينة نصر بالقاهرة .

ومن ناحية أخرى توافد العديد من المواطنين الراغبين للعمل بالقطاع الخاص لشغل الوظائف المعلن عنها بالمديرية بالشرقية، حيث تم تحرير 82 عقد عمل بالمخابز البلدية على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج 6 بطاقات تأمين صحى لعمال المخابز، وتوقيع واعتماد 33 استمارة س 6 على مستوى محافظة الشرقية، صرح بذلك خالد المصرى مدير المديرية.