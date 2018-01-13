video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 13 يناير 2018 11:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

عمان تشترط تقديم "فيش وتشبيه" للعامل المصرى الراغب فى العمل بالأردن

السبت، 13 يناير 2018 09:03 ص
عمان تشترط تقديم "فيش وتشبيه" للعامل المصرى الراغب فى العمل بالأردن ارشيفية - عمال


إضافة تعليق

أكدت  وزارة العمل الأردنية، ضرورة إحضار العامل المصرى الوافد عند دخوله المملكة لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، بحيث تكون سارية المفعول عند استلامه عقد العمل، حتى يتمكن من استخراج تصريح عمله فور وصوله، وذلك اعتبارا من مطلع العام الجديد 2018.

وكان وزير العمل الأردنى على ظاهر الغزاوى،  قد أصدر تعميما بخصوص ضرورة حصول العمال الوافدين من كافة الجنسيات على عدم محكومية عند دخول العامل للبلاد.

تلقى وزير القوي العاملة ، محمد سعفان ، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية- عمان، وأوضح الملحق العمالي بعمان، عمرو الدسوقى،  أن  الشهادة "صحيفة الحالة الجنائية" الواجب تقديمها ينبغى أن تكون صادرة من السلطات المعنية فى جمهورية مصر العربية.

ومن جانبه وجه وزير القوي العاملة، محمد سعفان ، مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بضرورة التأكد من حيازة العامل صحيفة الحالة الجنائية عند تسليمه عقد العمل الخاص به، حتى لا يكون عدم استخراجها بعد سفره عائقا فى استخراج تصريح عمله بالأردن.

 ومن ناحية أخرى قررت وزارة العمل الأردنية، تأجيل تنفيذ القرار الخاص بضرورة استقبال الكفيل للعمال القادمين من مصر بالمراكز الحدودية، إلى أول فبراير 2018 ، وذلك حتى يتم تجهيز المنافذ الحدودية لهذا الشأن .

فى السياق ذاته قامت مديرية القوى العاملة بالشرقية، بتسليم 98 عاملا عقود عملهم بالأردن، وذلك من أصل 138 عقدا جارى تسليمهم لأصحابهم تباعا.

وكان مركز معلومات المديرية قد تسلم هذه العقود من خلال الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة، والعمل الأردنية بعيدا عن السماسرة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بتخفيف العبء عن المواطنين وتوزيع عقود العمل للمتعاقدين بالمملكة الأردنية بمحافظات الميلاد تجنبا لتحملهم مشقة استلامها من الوزارة بمدينة نصر بالقاهرة .

ومن ناحية أخرى توافد العديد من المواطنين الراغبين للعمل بالقطاع الخاص لشغل الوظائف المعلن عنها بالمديرية بالشرقية، حيث تم تحرير 82 عقد عمل بالمخابز البلدية على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج 6 بطاقات تأمين صحى لعمال المخابز، وتوقيع واعتماد 33 استمارة س 6 على مستوى محافظة الشرقية، صرح بذلك خالد المصرى  مدير المديرية.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"القوى العاملة": صحيفة الحالة الجنائية شرط لتأشيرة العمل بالإمارات

اخبار مصر

الاردن

محمد سعفان

وزاره القوى العامله

عاجل



لا تفوتك
كيف يغذى الذكاء الاصطناعى وحش البيتكوين فى المستقبل.. العالم الافتراضى والخوف روابط مشتركة تجمع بينهما.. الصين داعم أساسى لهذه التكنولوجيات.. وخبراء يتوقعون مستقبلا واعدا للعملة الافتراضية مع تقبل حكومات العالم

كيف يغذى الذكاء الاصطناعى وحش البيتكوين فى المستقبل.. العالم الافتراضى والخوف روابط مشتركة تجمع بينهما.. الصين داعم أساسى لهذه التكنولوجيات.. وخبراء يتوقعون مستقبلا واعدا للعملة الافتراضية مع تقبل حكومات العالم

"الزوج العازب والمرأة العذراء".. حكايات زواج مضطربى الهوية الجنسية ناقوس خطر يدق بمحكمة الأسرة.. اختبارات التأكد من سلامة الأزواج جسديا ونفسيا "حبر على ورق".. و2350 زوجا وزوجة يروون مآسيهم خلال عامى 2016 و2017

"الزوج العازب والمرأة العذراء".. حكايات زواج مضطربى الهوية الجنسية ناقوس خطر يدق بمحكمة الأسرة.. اختبارات التأكد من سلامة الأزواج جسديا ونفسيا "حبر على ورق".. و2350 زوجا وزوجة يروون مآسيهم خلال عامى 2016 و2017

فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة