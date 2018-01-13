طالب يطعن صاحب محل بسكين لخلافات الجيرة بينهم بالمنوفية

اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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أقدم طالب على طعن صاحب محل ملابس بسكين بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية، لخلافات على الجيرة بدائرة المركز.
تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى منوف العام "ح ا ح " 30 سنة، صاحب محل ملابس، مصابا بجرح طعنى نافذ بالظهر من الجهة اليسرى، وبالإنتقال والفحص وسؤاله اتهم " ه ص ح " 15 سنة طالب بالتعدى عليه بالضرب بـ"سكين" وإحداث إصاباته لخلافات بسبب الجيرة.
وبتكثيف التحريات تمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، واتهم المصاب بالتعدى على والدته بالسب لذات الخلافات، وأشار إلى تخلصه من السلاح المستخدم بأحد المصارف، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.
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