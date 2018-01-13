ضبط 3 هاربين من 13 سنة سجن وتنفيذ 270 حكم جزئى بالبحر الأحمر

ضبط 3 هاربين من 13 سنة سجن وتنفيذ 270 حكم جزئى بالبحر الأحمرالسبت، 13 يناير 2018 11:12 ص
حبس - أرشيفية
البحر الاحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالبحر الأحمر، من ضبط المحكوم عليه الهارب "ميلاد . ظ " فى القضية رقم 5567 جنايات قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2017 "مخدرات"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.
كما تم ضبط المحكوم عليه الهارب "عمرو . م" فى القضية رقم 1275 جنايات قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2015 مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.
كذلك تم ضبط المحكوم عليه الهارب " فهد . ع " فى القضية رقم 312 جنايات قسم شرطة سفاجا لسنة 2016 "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.
ونفذت مباحث تنفيذ الأحكام فى 47 محكوما عليهـم فى جنح الحبس الجزئى، و 20 محكوما عليهـم فى جنح الحبس المستأنف، و 130 محكـوما عليهم فى جنح الغرامات الجزئية، و 21 محكوما عليهم فى جنح الغرامات المستأنف، و49 محكوما عليهم في جنح المخالفات، ب إجمـالى الأحكـام المنفذة 270 حكما .
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