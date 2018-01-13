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السبت، 13 يناير 2018 01:28 م
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ضبط 2125 مخالفة مرورية و35 قضية تموينية وتنفيذ 521 حكما فى حملة بالفيوم

السبت، 13 يناير 2018 12:26 م
ضبط 2125 مخالفة مرورية و35 قضية تموينية وتنفيذ 521 حكما فى حملة بالفيوم اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم


الفيوم - رباب الجالي
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شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء خالد شلبى مدير الأمن، وأسفرت عن ضبط 2125 مخالفة مرورية، و6 قضايا سلاح نارى بدون ترخيص، و31 قضية متنوعة فى مجال الأسواق، وتنفيذ 521 حكما قضائيا.

 

كما تمكنت الحملة، من ضبط قضيتى اتجار بالمخدرات، و8 قضايا متنوعة فى مجال الآداب، و35 قضية تموينية متنوعة، وتنفيذ 405 قرارات وحالات إزالة وأحكام قضائية، وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات. 

 


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