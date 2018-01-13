ضبط مسدس صوت بحوزة طالب أثناء الامتحانات بجامعة بنى سويف

ضبط مسدس صوت بحوزة طالب أثناء الامتحانات بجامعة بنى سويفالسبت، 13 يناير 2018 06:59 م
مسدس - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى
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أعلنت جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن عن ضبط قطعة سلاح "مسدس" بحوزة طالب أثناء تأديته الامتحانات اليوم بكلية التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانوية والإدارية تجاه الطالب.
كان الأمن الإدارى بالجامعة تمكن من ضبط الطالب "محمد أ" بالفرقة الثالثة بكلية التجارة وبحوزته مسدس صوت وتم التحفظ عليه، وبسؤاله أكد حصوله على السلاح من صديق له لإطلاق الأعيرة النارية بعرس شقيقه ابتهاجا بزفافه.
وأبلغ العميد حامد أحمد حامد مدير الأمن الإدارى بالجامعة شرطة النجدة التى اصطحبت الطالب إلى قسم شرطة بنى سويف للتحقيق معه، وسوف يخضع الطالب للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالجامعة لتوقيع الجزاء الإدارى المناسب عليه لمخالفته القواعد وتعليمات أمن الجامعة.
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