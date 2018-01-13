صور.. 75 سائقا يناشدون رئيس جهاز العاشر من رمضان إعادتهم لموقف الأردنية





الشرقية - فتحية الديب

طالب عدد من سائقى المكروباص بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، رئيس جهاز العاشر من رمضان بإعادتهم لموقف الأردنية، الذى تم نقلهم منه منذ عامين ونصف، ، ما تسبب فى عزوف المواطنين عن الذهاب إليهم، وتعثرهم ماديا".

ويقول "محمد أبو شلبى" أحد السائقين، " جميعا فاتحين بيوت ولدينا أبناء فى مختلف المراحل الدراسية، وليس لنا أى دخل أخر غير العمل على سياراتنا نعيش من دخلها اليومى، وعددنا 75 سائقا نعمل بموقف العاشر من رمضان، مخصصين لنقل الركاب، وكانت أمورنا مستقرة، ومنذ عامين و6 أشهر، طالبنا المهندس"عصام بدوى" رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان السابق، بشكل ودى بالنقل للعمل بموقف بجوار مصنع قنديل بشكل مؤقت، لحين الإنتهاء من الموقف الجديد لمدينة العاشر من رمضان، الذى سوف يتم نقل جميع السيارات بها، لكى يتماشى مع الشكل الحضارى لمدينة العاشر من رمضان كمدينة إستثمارية، وحرصا منا على الصالح العام، فقد وافقنا على طلبه، على وعد منه بعودتنا للموقف الجديد بعد 6 أشهر".

ويقول "محمود" أحد السائقين، بعد أن كانت المهلة لنقلنا 6 أشهر، أصبحنا الأن متواجدين فى قطعة أرض صحراء، بمدينة العاشر من رمضان، وهو موقف عشوائى ليس به أماكن للجلوس أو مظلات أو حمامات، وحاولنا التواصل معهم فى الجهاز لسماع شكوتنا، لكن دون جدوى، ونشعر بظلم كبير بسبب تواجد جميع سيارات المواقف داخل موقف الأردنية فيما عد سائقي موقف المرج.

وناشد السائقين "المهندس عادل النجار" رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن ينظر إليهم، ويقرر عودتهم للموقف العمومى بالأردنية أو مقابلتهم وسماع شكواتهم.

فيما أفاد مصدر بجهاز العاشر من رمضان، إن المهندس عادل النجار، مكتبه مفتوح أمام الجميع، وأن القصة مٍسألة وقت لحين الإنتهاء من الموقف الجديد لمدينة العاشر من رمضان، وسوف يتم نقل جميع المواقف بالأردنية إليه.



سائقين موقف المرج داخل مدينة العاشر من رمضان



مأساة السائقين بعد عامين من نقلهم لموقف عشوائي

السائقون يناشدون رئيس جهاز العاشر مقابلتهم

معاناة السائقين