video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 04:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. 10 سنوات على رحيل الشيخ الشحات محمد أنور ابن كفر الوزير بالدقهلية

السبت، 13 يناير 2018 11:56 م
صور.. 10 سنوات على رحيل الشيخ الشحات محمد أنور ابن كفر الوزير بالدقهلية الشيخ الشحات محمد أنور


كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

"لأن صوتي كان جميلاً .. وأدائي للقرآن يشبه أداء كبار القراء .. تميزت على أقراني وعرفت بينهم بالشيخ الصغير".. هكذا وصف الشيخ الشحات محمد أنور، طفولته التى عاشها فى منزل جده، بعد وفاة والده بعد ولادته بثلاثة أشهر.

تحل اليوم السبت 13 يناير الذكرى العاشرة لرحيل الشيخ الشحات محمد أنور، أحد أبرز المقرئين فى دولة التلاوة المصرية، والذى توفى فى مثل هذا اليوم من عام 2008.

في قرية كفر الوزير – مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ولد القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، ولد فى الأول من يوليو من عام 1950، وتوفى والده بعد ثلاثة أشهر من ولادته، لتحتضنه والدته بمنزل جده ووسط أخواله، حيث قام أحدهم بتحفيظه القرآن الكريم، وراجعه معه أكثر من مرة خاله الشيخ الراحل حلمي محمد مصطفى، الذى ذهب به لقرية كفر المقدام إحدى القرى المجاورة لقريته كفر الوزير ليجود القرآن على الشيخ علي سيد أحمد الفرارجى.

وقال الشيخ الشحات، عن أيام طفولته:"في تلك الفترة كنت سعيداً بحفظ القرآن سعادة لا توصف, وخاصة أثناء تجويدي للقرآن بعد ما أتممت حفظه .. ولأن صوتي كان جميلاً , وأدائي للقرآن يشبه أداء كبار القراء, تميزت على أقراني وعرفت بينهم بالشيخ الصغير, وهذا كان يسعدهم جميعاً وكان زملائي بالكتّاب ينتهزون أي فرصة ينشغل فيها الشيخ عنا ويطلبون مني أن أتلو عليهم بعض الآيات بالتجويد ويشجعونني وكأنني قارىء كبير"

استطاع الشيخ الشحات في فترة وجيزة أن يكّون لنفسه شخصية قوية ويفرض نفسه على الساحة، وبعد أن خطى العشرين عاماً بقليل صار للشيخ الشحات اسمًا يتردد في كل مكان وانهالت عليه الدعوات من كل محافظات مصر.

في السبعينات من القرن الماضى، وجّه المستشار حسن الحفناوي رئيس مركز مدينة ميت غمر، دعوة إلى الشيخ الشحات، لإحياء إحدى المناسبات الدينية التي كان سيحضرها الراحل الدكتور كامل البوهي أول رئيس لإذاعة القرآن الكريم، فكانت هذه بمثابة الفرصة الذهبية للشيخ الشحات كى يسمعه رئيس إذاعة القرآن الكريم.

يقول الشيخ الشحات عن هذه الواقعة: "وكان لي صديق موظف بمجلس مدينة ميت غمر فقال لي رئيس المركز يدعوك لافتتاح احتفال ديني سيحضره كبار المسئولين ورئيس إذاعة القرآن والحفل سيقام بمسجد الزنفلي بمدينة ميت غمر فقبلت الدعوة وذهبت لافتتاح الحفل وسمعني المرحوم د. البوهي وقال لي لماذا لم تتقدم لتكون قارئاً بالإذاعة وأنت صاحب مثل هذه الموهبة والإمكانات وشجعني على الالتحاق بالإذاعة فتقدمت بطلب وجائني خطاب للاختبار عام 1976م".

لكن اللجنة قررت تأجيل قبول الشيخ لحين دارسة التلوين النغمي وبالفعل ظل الشيخ يدرس مدة عامين إلى أن تقدم مرة أخرى للإذاعة عام 1979م، وتم اعتماده قارئًا بالإذاعة.

للشيخ الشحات محمد أنور، 9 من الأبناء ورث منهم اثنان حسن التلاوة، الشيخ محمود والشيخ أنور، ويقول الشيخ محمود الشحات فى حوار سابق لـ "اليوم السابع": كان والدى حريصًا على تحفيظى وأخوتى "6 بنات و3 ذكور"، القرآن الكريم، وكان يحفظنا بنفسه، وبفضل الله أتممت حفظ القرآن الكريم كاملًا، وأنا فى سن الـ 10 سنوات.

ويضيف الشيخ محمود، "من حسن حظى، أن والدى الشيخ الشحات محمد أنور، فكان القرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار فى منزلنا، فمنذ صغرى كنت وشقيقى أنور وهو قارئ الآن ومعتمد فى الإذاعة منذ عام 2004، قبل وفاة والدى بأربع سنوات، وكنا نحب الاستماع لوالدنا ونقلده فى أحيان كثيرة، وبدأت تجويد القرآن فعليا وأنا فى سن الرابعة عشر".

ويؤكد نجل الشيخ الراحل، أن والده كان على علاقة قوية بالشيخ محمد متولى الشعراوى، قائلاً: "كانت تجمع والدى والشيخ الشعراوى، صداقة وود فيما بينهم، فقد كان يحب الشيخ الشعراوى الاستماع للقرآن الكريم من والدى فى مسجد والدى بقريتنا وكان والدى أيضا يقرأ فى مسجد الشعراوى فى دقاقدوس التى لا تبعد كثيرا عن قريتنا.

229027-الشيخ-محمود-الشحات-محمد-أنور--(4)
الشيخ محمود الشحات محمد أنور

 

fsagf
الشيخ محمود الشحات محمد أنور
 
WhatsApp Image 2018-01-13 at 11.31.22 PM
الشيخ محمود الشحات محمد أنور مع الشيخ الشعراوى
 

 

WhatsApp Image 2018-01-13 at 11.31.40 PM
الشيخ محمود الشحات محمد أنور
 
الشيخ محمود الشحات محمد أنور
الشيخ محمود الشحات محمد أنور
 
الشيخ أنور الشحات محمد أنور
الشيخ أنور الشحات محمد أنور

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الليلة.. القارئ محمود الشحات أنور نجم دولة التلاوة الحديثة فى 90 دقيقة

الشحات محمد انور

انور الشحات

محمود الشحات

اخبار مصر



لا تفوتك
رسميا.. رئيس البرلمان يدعو لجلسة مبكرة غدا للتصويت على التعديل الوزارى

رسميا.. رئيس البرلمان يدعو لجلسة مبكرة غدا للتصويت على التعديل الوزارى

وزيرة التخطيط: لن يتم تعيين موظف جديد بالحكومة دون تدريبه بأكاديمية الرئيس

وزيرة التخطيط: لن يتم تعيين موظف جديد بالحكومة دون تدريبه بأكاديمية الرئيس

"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين

"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

محمود الخطيب × 43 يوم رئاسة للأهلى = 4 بطولات

محمود الخطيب × 43 يوم رئاسة للأهلى = 4 بطولات

صاحبته الأمريكية اتهمت جارتها بقتله.. النيابة تأمر بعرض كلب على الطب البيطرى

صاحبته الأمريكية اتهمت جارتها بقتله.. النيابة تأمر بعرض كلب على الطب البيطرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة