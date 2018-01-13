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صور.. وزيرة التخطيط: تعيين 3 مستشارين جدد للتنمية المستدامة وميكنة خدمات الحكومة

السبت، 13 يناير 2018 12:35 م
صور.. وزيرة التخطيط: تعيين 3 مستشارين جدد للتنمية المستدامة وميكنة خدمات الحكومة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى


كتب هانى الحوتى - تصوير حسن محمد
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أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن تعيين 3 مستشارين جدد بالوزارة فى قطاعى التخطيط والإصلاح الإدارى، وهم حسين أباظة خبير فى التنمية المستدامة، ومسئول عن استراتيجية التنمية المستدامة، وأحمد كمال شعبان مستشار وزير التخطيط، وأشرف عبد الحفيظ مسئول عن الميكنة الحكومية.
 
 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم السبت، بحضور نائب الوزير الدكتور صالح الشيخ بمقر معهد التخطيط بصلاح سالم.
 
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (1)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (2)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (3)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (4)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (5)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (6)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (7)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (8)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (9)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (10)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (11)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (12)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (13)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (14)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (15)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (16)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (17)
 

 


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