صور.. وزيرة التخطيط: تحديث استراتيجية التنمية المستدامة ومراجعتها مع الأمم المتحدة





كتب هانى الحوتى - تصوير حسن محمد

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن تحديث استراتيجية التنمية المستدامة 2030، من خلال مراجعة ما تم تنفيذه بالاستراتيجية، وسيتم إجراء مراجعة طواعية فى النصف الثانى من العام الجارى مع الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ضم محاور أخرى للاستراتيجية وهى محور للقضية السكانية لضبط معدلات النمو السكانى، خاصة بعد انتهاء التعداد السكانى، ومحور الشمول المالى لدعم استراتيجية الدولة للشمول المالى، ومحور للبحث العلمى، إذ تواجه بعض الصناعات الاندثار بسبب التقدم التكنولوجى، ولذا يجب تنمية البحث العلمى لمواكبة التقدم.

وأشارت هالة السعيد، خلال كلمتها بمؤتمر صحفى اليوم السبت، بحضور نائب الوزير الدكتور صالح الشيخ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد على أهمية مشاركة الشباب باستراتيجية التنمية المستدامة، ولذا أطلقت الوزارة تطبيق "شارك" لعرض محاور الاستراتيجية وارسال التعليقات عنها، كما سيتم بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والشباب عقد ندوات وورش عمل لتوعية الشباب عن الاستراتيجية، كما سيعقد ملتقى بالجامعة الأمريكية الشهر المقبل يتضمن نظام محاكاة لها.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أنه تم وضع إطار تشريعى جديد لدعم منظومة استراتيجية التنمية المستدامة، وبالفعل وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التخطيط الموحد، والذى يتضمن أبرز ملامحه تدعيم اللامركزية بالمحافظات، مع تدريب القيادات على تفعيلها، وإنشاء المجلس الأعلى للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية عدج من الوزارات الخدمية، كما تم تفعيل موازنة البرامج والأداء.