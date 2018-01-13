video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 04:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. مظاهرات تضامنية مع عهد التميمى فى قرية النبى صالح بفلسطين

السبت، 13 يناير 2018 05:30 م
صور.. مظاهرات تضامنية مع عهد التميمى فى قرية النبى صالح بفلسطين جانب من التظاهر


(أ ف ب)
إضافة تعليق

شارك العشرات من الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب وإسرائيليون، اليوم السبت، فى تظاهرة تضامنا مع الشابة عهد التميمى المعتقلة لدى إسرائيل، وذلك فى قريتها النبى صالح شمال مدينة رام الله فى الضفة الغربية المحتلة.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلى الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه شبان شاركوا فى التظاهرة والقوا الحجارة باتجاه الحاجز العسكرى الذى تقيمه إسرائيل على مدخل القرية.

بدأت التظاهرة بمسيرة من وسط القرية، حمل خلال المشاركون الإعلام الفلسطينية وهتفوا باسم عهد التميمى وباسم المعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية.

اعتقال شاب فلسطيني
اعتقال شاب فلسطيني

 

علم فلسطين
علم فلسطين

 

قوات الاحتلال تطلق الغاز والرصاص
قوات الاحتلال تطلق الغاز والرصاص

 

قوات الاحتلال تعتقل المشاركين في التظاهر
قوات الاحتلال تعتقل المشاركين في التظاهر

 

متظاهر وسط الغاز المسيل للدموع
متظاهر وسط الغاز المسيل للدموع

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قارئة تشارك بكاريكاتير للفتاة الفلسطينية عهد التميمى

الاتحاد الأوروبى يعرب عن "القلق" على مصير الفلسطينية عهد التميمى

"إنستجرام" يعيد للنجمة شيريهان تغريدتها عن "عهد التميمى" بعد حذفها

عهد التميمي

اسرائيل

فلسطين

رام الله

النبي صالح



لا تفوتك
رسميا.. رئيس البرلمان يدعو لجلسة مبكرة غدا للتصويت على التعديل الوزارى

رسميا.. رئيس البرلمان يدعو لجلسة مبكرة غدا للتصويت على التعديل الوزارى

وزيرة التخطيط: لن يتم تعيين موظف جديد بالحكومة دون تدريبه بأكاديمية الرئيس

وزيرة التخطيط: لن يتم تعيين موظف جديد بالحكومة دون تدريبه بأكاديمية الرئيس

"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين

"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

محمود الخطيب × 43 يوم رئاسة للأهلى = 4 بطولات

محمود الخطيب × 43 يوم رئاسة للأهلى = 4 بطولات

صاحبته الأمريكية اتهمت جارتها بقتله.. النيابة تأمر بعرض كلب على الطب البيطرى

صاحبته الأمريكية اتهمت جارتها بقتله.. النيابة تأمر بعرض كلب على الطب البيطرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة