صور.. مظاهرات تضامنية مع عهد التميمى فى قرية النبى صالح بفلسطين

صور.. مظاهرات تضامنية مع عهد التميمى فى قرية النبى صالح بفلسطينالسبت، 13 يناير 2018 05:30 م
جانب من التظاهر
(أ ف ب)
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شارك العشرات من الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب وإسرائيليون، اليوم السبت، فى تظاهرة تضامنا مع الشابة عهد التميمى المعتقلة لدى إسرائيل، وذلك فى قريتها النبى صالح شمال مدينة رام الله فى الضفة الغربية المحتلة.
وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلى الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه شبان شاركوا فى التظاهرة والقوا الحجارة باتجاه الحاجز العسكرى الذى تقيمه إسرائيل على مدخل القرية.
بدأت التظاهرة بمسيرة من وسط القرية، حمل خلال المشاركون الإعلام الفلسطينية وهتفوا باسم عهد التميمى وباسم المعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية.
اعتقال شاب فلسطيني
علم فلسطين
قوات الاحتلال تطلق الغاز والرصاص
قوات الاحتلال تعتقل المشاركين في التظاهر
متظاهر وسط الغاز المسيل للدموع
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