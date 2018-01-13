video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 04:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ أسوان: مهرجان التسوق مكسب للمواطن لعرضه منتجات بسعر المصنع

السبت، 13 يناير 2018 11:46 م
صور.. محافظ أسوان: مهرجان التسوق مكسب للمواطن لعرضه منتجات بسعر المصنع محافظ أسوان خلال افتتاح المهرجان


أسوان ندى سليم
إضافة تعليق

تفقد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، برفقة محمد الزينى رئيس الغرفة التجارية بدمياط، مهرجان أسوان القومى للتسوق - كولكشن - بأرض المعارض بمنطقة المسلة الناقصة.

وأكد المحافظ خلال افتتاح المهرجان، أن الهدف من إقامة المعارض التى تضم السلع المعمرة وعلى رأسها منتجات الأثاث هو تقديم المنتج بسعر المصنع للمواطن الأسوانى، مشيرا أن اللافت فى هذا المعرض هو عرض الأثاث بسعر أقل من الأسعار المتواجدة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أن المهرجان يعتبر مكسبا للمواطن الأسوانى، لافتا أن مدة المعرض تستغرق شهرا كاملا مما يتيح الفرصة للمستهلك للتأنى قبل إتمام عملية الشراء، موضحا أن هدف المعرض تقريب فرص التعاون بين تجار الأثاث بالمحافظة والمصانع بدمياط.

 

محافظ أسوان خلال افتتاح المهرجان (1)

محافظ أسوان خلال افتتاح المهرجان (5)

محافظ أسوان خلال افتتاح المهرجان (2)
 

 

محافظ أسوان خلال افتتاح المهرجان (3)
 

 

محافظ أسوان خلال افتتاح المهرجان (4)
 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ أسوان يفتتح مهرجان أسوان للتسوق "كولكشن"

اخبار مصر

اخبار محافظات

أسوان

محافظة أسوان

اخبار محافظة أسوان

محافظ أسوان

مهرجان أسوان للتسوق



لا تفوتك
رسميا.. رئيس البرلمان يدعو لجلسة مبكرة غدا للتصويت على التعديل الوزارى

رسميا.. رئيس البرلمان يدعو لجلسة مبكرة غدا للتصويت على التعديل الوزارى

وزيرة التخطيط: لن يتم تعيين موظف جديد بالحكومة دون تدريبه بأكاديمية الرئيس

وزيرة التخطيط: لن يتم تعيين موظف جديد بالحكومة دون تدريبه بأكاديمية الرئيس

"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين

"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

محمود الخطيب × 43 يوم رئاسة للأهلى = 4 بطولات

محمود الخطيب × 43 يوم رئاسة للأهلى = 4 بطولات

صاحبته الأمريكية اتهمت جارتها بقتله.. النيابة تأمر بعرض كلب على الطب البيطرى

صاحبته الأمريكية اتهمت جارتها بقتله.. النيابة تأمر بعرض كلب على الطب البيطرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة