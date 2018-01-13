صور.. محافظ أسوان: مهرجان التسوق مكسب للمواطن لعرضه منتجات بسعر المصنع





أسوان ندى سليم

تفقد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، برفقة محمد الزينى رئيس الغرفة التجارية بدمياط، مهرجان أسوان القومى للتسوق - كولكشن - بأرض المعارض بمنطقة المسلة الناقصة.

وأكد المحافظ خلال افتتاح المهرجان، أن الهدف من إقامة المعارض التى تضم السلع المعمرة وعلى رأسها منتجات الأثاث هو تقديم المنتج بسعر المصنع للمواطن الأسوانى، مشيرا أن اللافت فى هذا المعرض هو عرض الأثاث بسعر أقل من الأسعار المتواجدة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أن المهرجان يعتبر مكسبا للمواطن الأسوانى، لافتا أن مدة المعرض تستغرق شهرا كاملا مما يتيح الفرصة للمستهلك للتأنى قبل إتمام عملية الشراء، موضحا أن هدف المعرض تقريب فرص التعاون بين تجار الأثاث بالمحافظة والمصانع بدمياط.















