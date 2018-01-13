video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 06:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. متظاهرون ينظمون احتجاجا ضد ترامب فى العاصمة السويسرية

السبت، 13 يناير 2018 08:12 م
صور.. متظاهرون ينظمون احتجاجا ضد ترامب فى العاصمة السويسرية مظاهرات سويسرا ضد ترامب


(رويترز)
إضافة تعليق

تظاهر معارضون للعولمة فى شوارع مدينة بيرن عاصمة سويسرا اليوم السبت احتجاجا على زيارة يعتزم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب القيام بها للمنتدى الاقتصادى العالمى هذا الشهر.

وأعلن ترامب الأسبوع الماضى أنه سيحضر الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى فى مدينة دافوس.

وأشار البعض إلى أن شخصية ترامب الاستقطابية قد تؤدى إلى تجدد الاحتجاجات العنيفة المناهضة للمنتدى الاقتصادى العالمى على غرار ما حدث فى بداية الألفية الجديدة. ويجرى تداول التماس عبر الانترنت لإبلاغ ترامب بأنه شخصية غير مرغوب فيها.

وقام نحو 500 شخص من المناهضين للعولمة بمسيرة سلمية أمام مبنى البرلمان السويسرى فى بيرن.

واتشح البعض بالسواد وحملوا لافتات كُتب عليها "لا مستقبل للرأسمالية" و"اقتلوا ترامب " وأطلقوا أيضا مشاعل.

واستعانت السلطات بما يصل إلى خمسة آلاف جندى سويسرى لتأمين دافوس إلى جانب ألف شرطى وسيتم أيضا فرض منطقة حظر طيران لحماية أعضاء الوفود.

امراة تحمل صورة ترامب
امراة تحمل صورة ترامب

جانب من التظاهر
جانب من التظاهر

سيدة مشاركة في التظاهر ضد ترامب
سيدة مشاركة في التظاهر ضد ترامب

صورة لترامب
صورة لترامب

مسيرات ضد ترامب
مسيرات ضد ترامب

مظاهرات سويسرا ضد ترامب
مظاهرات سويسرا ضد ترامب

مظاهرات ضد ترامب
مظاهرات ضد ترامب

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب وممثلة "بورنو".. فضيحة جديدة تطرق أبواب الإدارة الأمريكية.. "وول ستريت" تكشف: محامى الرئيس دفع 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستورمى دانيلز للتعتيم على علاقتها مع دونالد بـ2006..والبيت الأبيض ينفى

إثارة وغموض فى أزمة الانتخابات الأمريكية..مطرب أمريكى يفجر فضيحة لـ"CIA" بشأن علاقة ترامب وروسيا..يؤكد:طلبوا نشر معلومات كاذبة..وتقارير:نفذ الملف عميل سابق للمخابرات البريطانية بتمويل الديمقراطيين والجمهوريين

ترامب

العاصمة السويسرية

سويسرا

اخبار سويسرا



لا تفوتك
وزير التعليم: سنعلن تفاصيل الثانوية التراكمية عند اكتمال العمل وموافقة الجهات

وزير التعليم: سنعلن تفاصيل الثانوية التراكمية عند اكتمال العمل وموافقة الجهات

شقيق أبو تريكة يوضح حقيقة منع والدته من السفر للعلاج فى قطر: كفاية شائعات

شقيق أبو تريكة يوضح حقيقة منع والدته من السفر للعلاج فى قطر: كفاية شائعات

قبل ساعات من التعديل الوزارى.. "النواب" يقيمون الوزراء فى "آخر النهار": شريف إسماعيل باقٍ فى منصبه.. و9 وزراء فى مهب الريح.. القاضى رجل تكنوقراط والجارحى وزير ممتاز.. السياحة والثقافة على رأس الوزارات الفاشلة

قبل ساعات من التعديل الوزارى.. "النواب" يقيمون الوزراء فى "آخر النهار": شريف إسماعيل باقٍ فى منصبه.. و9 وزراء فى مهب الريح.. القاضى رجل تكنوقراط والجارحى وزير ممتاز.. السياحة والثقافة على رأس الوزارات الفاشلة

اسأل الرئيس.. المصريون يوجهون أسئلتهم لـ"السيسى" لليوم الرابع على التوالى.. هل يأتى اليوم ونرى رئيس وزراء مصر امرأة؟.. لماذا لم نتجه للمحاكم الدولية بخصوص سد النهضة؟.. وهل نطلق مشاريع جديدة للوجه القبلى؟

اسأل الرئيس.. المصريون يوجهون أسئلتهم لـ"السيسى" لليوم الرابع على التوالى.. هل يأتى اليوم ونرى رئيس وزراء مصر امرأة؟.. لماذا لم نتجه للمحاكم الدولية بخصوص سد النهضة؟.. وهل نطلق مشاريع جديدة للوجه القبلى؟

أفضل أجهزة لاب توب مخصصة للألعاب ظهرت خلال CES 2018

أفضل أجهزة لاب توب مخصصة للألعاب ظهرت خلال CES 2018

فيديو.. مدافع وستهام يتغنى بمحمد صلاح قبل مواجهة هيدرسفيلد

فيديو.. مدافع وستهام يتغنى بمحمد صلاح قبل مواجهة هيدرسفيلد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة