صور.. متظاهرون ينظمون احتجاجا ضد ترامب فى العاصمة السويسرية





(رويترز)

تظاهر معارضون للعولمة فى شوارع مدينة بيرن عاصمة سويسرا اليوم السبت احتجاجا على زيارة يعتزم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب القيام بها للمنتدى الاقتصادى العالمى هذا الشهر.

وأعلن ترامب الأسبوع الماضى أنه سيحضر الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى فى مدينة دافوس.

وأشار البعض إلى أن شخصية ترامب الاستقطابية قد تؤدى إلى تجدد الاحتجاجات العنيفة المناهضة للمنتدى الاقتصادى العالمى على غرار ما حدث فى بداية الألفية الجديدة. ويجرى تداول التماس عبر الانترنت لإبلاغ ترامب بأنه شخصية غير مرغوب فيها.

وقام نحو 500 شخص من المناهضين للعولمة بمسيرة سلمية أمام مبنى البرلمان السويسرى فى بيرن.

واتشح البعض بالسواد وحملوا لافتات كُتب عليها "لا مستقبل للرأسمالية" و"اقتلوا ترامب " وأطلقوا أيضا مشاعل.

واستعانت السلطات بما يصل إلى خمسة آلاف جندى سويسرى لتأمين دافوس إلى جانب ألف شرطى وسيتم أيضا فرض منطقة حظر طيران لحماية أعضاء الوفود.