صور.. قائد المنطقة الشمالية ومحافظ الإسكندرية يكرمان المساهمين بـ"بشائر الخير"السبت، 13 يناير 2018 09:57 م
تكريم المساهمين فى مدينة بشائر الخير
الإسكندرية - هناء أبو العز
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بدأ مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، واللواء أركان حرب على العشماوى، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور محمد سلطان، بتكريم قيادات المجتمع المدنى، ويمثلهم شكرة أنطونيادس وخالد أبو إسماعيل، وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، يمثلهم عبد المنعم حافظ ، ومحمد محرم، ومحمد صبرى، وممثلى مجموعة من ممثلى الشركات الكبرى.
تكريم المساهمين فى مدينة بشائر الخير (1)
تكريم المساهمين فى مدينة بشائر الخير (2)
تكريم المساهمين فى مدينة بشائر الخير (3)
تكريم المساهمين فى مدينة بشائر الخير (4)
تكريم المساهمين فى مدينة بشائر الخير (5)
تكريم المساهمين فى مدينة بشائر الخير (6)
تكريم المساهمين فى مدينة بشائر الخير (7)
تكريم المساهمين فى مدينة بشائر الخير (8)
تكريم المساهمين فى مدينة بشائر الخير (9)
تكريم المساهمين فى مدينة بشائر الخير (10)
تكريم المساهمين فى مدينة بشائر الخير (11)
تكريم المساهمين فى مدينة بشائر الخير (12)
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