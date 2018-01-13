صور.. فريق مونت كايرو يقدم مهرجان "يالا نغنى" فى أوبرا دمنهور

صور.. فريق مونت كايرو يقدم مهرجان "يالا نغنى" فى أوبرا دمنهورالسبت، 13 يناير 2018 11:44 م
احتفالية أوبرا دمنهور
البحيرة ناصر جودة وجمال ابو الفضل
إضافة تعليق
استضافت منذ قليل دار أوبرا دمنهور فريق مونت مايكرو بقيادة المايسترو شريف نور، حفلا مميزا تحت عنوان "يالا نغنى"، حيث قدمت الفرقة باقة منوعة من أشهر الأغانى العربية والأجنبية الكلاسيكية بتوزيعات جديدة مثل حلوة يا بلدى للمطربة العالمية داليدا وبكتب اسمك وشط إسكندرية لفيروز وضى القناديل لعبد الوهاب.
كما قدمت الفرقة مقطوعات موسيقية عالمية منها السيمفونية الخامسة لبيتهوفن وسط أجواء ديكورية مبتكرة تتماهى مع العصور التاريخية المختلفة.
شارك فى الغناء ريهام مصطفى ومصطفى النجدى وسلمى بدر وعكاشةعلى وماهى محمود وسيناريو وإخراج ماهر ذكرى.
إضافة تعليق
"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين
حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة