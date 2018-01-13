صور.. فريق مونت كايرو يقدم مهرجان "يالا نغنى" فى أوبرا دمنهور





البحيرة ناصر جودة وجمال ابو الفضل

استضافت منذ قليل دار أوبرا دمنهور فريق مونت مايكرو بقيادة المايسترو شريف نور، حفلا مميزا تحت عنوان "يالا نغنى"، حيث قدمت الفرقة باقة منوعة من أشهر الأغانى العربية والأجنبية الكلاسيكية بتوزيعات جديدة مثل حلوة يا بلدى للمطربة العالمية داليدا وبكتب اسمك وشط إسكندرية لفيروز وضى القناديل لعبد الوهاب.

كما قدمت الفرقة مقطوعات موسيقية عالمية منها السيمفونية الخامسة لبيتهوفن وسط أجواء ديكورية مبتكرة تتماهى مع العصور التاريخية المختلفة.

شارك فى الغناء ريهام مصطفى ومصطفى النجدى وسلمى بدر وعكاشةعلى وماهى محمود وسيناريو وإخراج ماهر ذكرى.











