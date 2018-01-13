صور .. شرطة مرافق الغربية تشن حملات لإزالة الاشغالات بمدينة زفتى

أسفرت الحملة عن تحرير محاضر إشغال للمخالفين بالطريق العام، ورفع إشغالات مخالفة بالطريق الإدارى، وإزالة غرز ومقاهى بدون ترخيص، كما تم إزالة حواجز خرسانية بالطريق العام تعوق حركة المرور، وإزالة الفروشات العشوائية لبيع الخضروات والفاكهة

العميد مهند أبو ليمون



حمله للمرافق في زفتي



حمله للمرافق في زفتي



حمله للمرافق في زفتي



جانب من الحمله