صور .. شرطة مرافق الغربية تشن حملات لإزالة الاشغالات بمدينة زفتى

صور .. شرطة مرافق الغربية تشن حملات لإزالة الاشغالات بمدينة زفتىالسبت، 13 يناير 2018 02:08 م
شرطة مرافق الغربيه تشن حملات لإزالة الاشغالات
الغربيه - محمد طارق
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نفذت مديرية أمن الغربية برئاسة اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرافق مكبرة بمدينة زفتى قادها اللواء طارق داوود مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة زفتى والسنطة والعميد مهند أبو ليمون رئيس قسم شرطة المرافق بالغربية، لرفع الإشغالات، لتسيير الحركة المرورية بالشوارع.
أسفرت الحملة عن تحرير محاضر إشغال للمخالفين بالطريق العام، ورفع إشغالات مخالفة بالطريق الإدارى، وإزالة غرز ومقاهى بدون ترخيص، كما تم إزالة حواجز خرسانية بالطريق العام تعوق حركة المرور، وإزالة الفروشات العشوائية لبيع الخضروات والفاكهة
العميد مهند أبو ليمون
حمله للمرافق في زفتي
حمله للمرافق في زفتي
حمله للمرافق في زفتي
جانب من الحمله
جانب من الحمله
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