صور.. سيدة بأسيوط تلد 4 توائم فى صحة جيدة





أسيوط ـ محمود عجمى

وضعت سيدة 4 توائم فى عملية ولادة قيصرية بأحد مراكز النساء والتوليد الخاصة بمدينة أسيوط.

وقال الدكتور حسن صلاح، الأستاذ المتفرغ بقسم التوليد وأمراض النساء بجامعة أسيوط، والمشرف على إجراء الجراحة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إنه تم استقبال سيدة تبلغ من العمر 24 عاما مقيمة بإحدى قرى مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، فى حالة وضع فى الشهر التاسع؛ مشيرًا إلى أن حالة الولادة تعد نادرة لسيدة تلد 4 توائم بحالة جيدة.

وأضاف الدكتور حسن صلاح، إلى أنه من النادر أن نجد حالات توائم لا يحتاجون إلى وضعهم فى حضانة؛ مضيفا إلى أن التوائم الأربعة وزنهم يقارب الـ 2 كيلو جرام؛ كما أن هذا الحمل للسيدة هو الثالث بعد أن أجريت عمليتين قيصريتين، وهى بصحة جيدة، والأطفال أيضًا.

وأشار الدكتور حسن صلاح، إلى أن السيدة كانت ترغب فى إنجاب ولد لزوجها وكانت تتناول أدوية المستخدمة فى تنشيط التبويض، لافتا إلى فريق العمل الذى شارك فى إجراء جراحة الولادة ضم كل من الدكتور عبد اللطيف عبد المعز أستاذ طب الأطفال حديثى الولادة، والدكتور زين زارع أستاذ التخدير، والطبيب المساعد محمد عبدالله.











