صور.. رئيس بولاريس: شهيتنا للاستثمار فى مصر مفتوحة والحكومة تدعم المشروعات الصغيرة





كتب إسلام سعيد - تصوير كريم عبد العزيز

كشف تونك اوزكان، رئيس شركة بولارس الزامل" السعودية"، إن شركته وضعت أول حجر أساس لها فى مصر منذ 10 سنوات، لافتاً إلى أن الحكومة انتهجت طريق واستراتيجية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الصادرات.

وأضاف خلال تدشين أول مشروع لبوصلة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، إن مصر تغيرت كثيرًا خلال العشرة أعوام الماضية، لكنها تتمتع بسوق محلى قوى وموقع بحرى مميز وتمتلك اتفاقيات تجارية هامة، لافتاً إلى أن شهيتنا للاستثمار هنا أصبحت مفتوحه.

وأشار إلى أن مشروع بوصلة يعمل بكفاءة لتغيير مسار الشركات فى المستقبل، وبدأت مشروعى الأول على مساحة 250 مترا فى مجال المنسوجات، ونمى هذا المشروع بصورة كبيرة، وأصبحنا مشروعا كبيرا للتصدير.

وأوضح، إن مشروع بوصلة لا يهدف فقط للتطوير والترفيق وبناء الوحدات لكن نسعى إلى أن نتبوأ مكانه مالية بتكلفة معقولة ونبنى مجمعات وحاضنات أعمال، ونوقع بروتوكول مع البنك الأهلى المصرى لتمويل مشروعات بوصلة.

بدوره، قال عثمان إركان مدير عام بولاريس، إن مجمع بوصلة سيكون بداية سلسلة كبيرة من المشروعات المستقبلية لنا فى مصر، وبولاريس، قدمت تجمعات صناعية حديثه ونقوم بتطوير 5 مناطق صناعية على مساحة 10 مليون متر ونستضيف 35 ألف صناعة صغيرة ومتوسطة.

وأشار إلى أن مشروع بوصلة على مساحة 2 مليون متر مربع وتمتد أنشطتنا قريبًا إلى مدينة السادات والسويس لتوسيع النشاط الصناعى فى مصر، وستمتد إلى محافظات الصعيد والبداية ستكون فى محافظة بنى سويف.