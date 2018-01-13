صور.. بروتوكول تعاون بين "بولاريس" والبنك الأهلى لتمويل 1200 وحدة صناعية





كتب - إسلام سعيد - تصوير كريم عبد العزيز

وقع البنك الأهلى بروتوكول تعاون مع شركة بولارس للتطوير الصناعى، اليوم لتمويل 1200 وحدة صناعية ضمن مشروع بوصلة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وقع الاتفاق من جانب البنك الأهلى يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك، ومن جانب شركة بولارس عثمان إركان.

وشهد مراسم التوقيع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وتونك اوزكان رئيس شركة بولارس للتطوير والترفيق الصناعى.

يشار إلى أن مشروع بوصلة للصناعات الصغيرة مقام فى المنطقة الصناعية فى أكتوبر على مساحة 2 مليون متر مربع لإقامة 1200 وحدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.