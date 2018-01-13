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صور.. بدء مؤتمر "علشان تبنيها" بالقليوبية لتأييد ترشح السيسى بانتخابات الرئاسة

السبت، 13 يناير 2018 02:00 م
صور.. بدء مؤتمر "علشان تبنيها" بالقليوبية لتأييد ترشح السيسى بانتخابات الرئاسة احتفالية مستقبل وطن بالقليوبية


القليوبية حسن عفيفي - نيفين طه
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بدأ، منذ قليل، مؤتمر حملة علشان تبنيها وحزب مستقبل وطن لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بالقليوبية.

وقال عمرو درويش، أمين حزب المحافظة، إن الاحتفالية سوف يشهدها قيادات الحزب لدعم ترشح الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لتخرج بشكل يليق بالهدف الذى أقيمت من أجله ويليق أيضا بمكانة الحزب فى الشارع القليوبى.

 

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احتفالية مستقبل وطن بالقليوبية

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جانب من الاحتفالية

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عدد من الحضور

 

 

 


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