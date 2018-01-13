صور.. انطلاق شعلة أولمبياد 2018 الشتوية فى شوارع عاصمة كوريا الجنوبية





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

انطلقت شعلة دورة بيونج تشانج للألعاب الأولمبية الشتوية جولتها فى العاصمة الكورية سيول، اليوم السبت، قبل 4 أسابيع من افتتاح الدورة، وتعد هذه هى المرة الأولى التى تأتى فيها الشعلة إلى العاصمة سيول منذ استضافتها لدورة الألعاب الأولمبية الصفية فى عام 1988.

وكان أول من حمل الشعلة فى سيول المتزلجة "بارك هى جين" التى تنافست فى المراحل التمهيدية لدورة ألعاب "سوتشى" الشتوية لعام 2014 فى روسيا.

وقد مرت الشعلة الأولمبية على استاد كأس العالم فى سيول حيث سقطت بعض الثلوج، ثم سلمت إلى حامل الشعلة رقم 17 وهو لاعب كرة القدم "تشا بوم كون".

وقد شارك اللاعب السابق والمدرب حاليا فى التتابع بصحبة ستة أطفال يتطلعون لأن يصبحوا لاعبى كرة قدم فى المستقبل، وسيحمل الشعلة حوالى 600 شخص من بينهم الممثلان: "بارك بو غوم" و"تشا صونغ وان"، وعارضة الأزياء "هان هيه جين"، و"لى سانغ مين" نجم كرة السلة السابق والمدرب الحالى لفريق "سام سونغ ثاندرز". وستبقى الشعلة فى سيول لمدة أربعة أيام، وسوف تتوقف خلالها فى بعض المواقع البارزة، مثل ميدان "كوانغ هوا مون" ومحطة "كانغ نام" لمترو الأنفاق، وحديقة "نهر الهان" فى منطقة "يوئيدو"، واستاد "جام سيل" الأولمبى الذى أقيمت فيه دورة سيول للألعاب الأولمبية الصيفية فى عام 1988



أحد الرياضيين فى كوريا الجنوبية يحمل الشعلة الأولمبية



إشعال الشعلة الأولمبية فى شوارع سيول



الشعلة الأولمبية فى كوريا



جولة الشعلة الأولمبية فى كوريا الجنوبية



رفع الشعلة الأليمبية فى كوريا الجنوبية



رفع الشعلة الأولمبية



طائرة بدون طيار تحمل الشعلة الأولمبية فى شوارع سيول

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