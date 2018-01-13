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صور.. انطلاق شعلة أولمبياد 2018 الشتوية فى شوارع عاصمة كوريا الجنوبية

السبت، 13 يناير 2018 02:23 م
صور.. انطلاق شعلة أولمبياد 2018 الشتوية فى شوارع عاصمة كوريا الجنوبية شعلة أولمبياد 2018 الشتوية فى شوارع سيول


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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انطلقت شعلة دورة بيونج تشانج للألعاب الأولمبية الشتوية جولتها فى العاصمة الكورية سيول، اليوم السبت، قبل 4 أسابيع من افتتاح الدورة، وتعد هذه هى المرة الأولى التى تأتى فيها الشعلة إلى العاصمة سيول منذ استضافتها لدورة الألعاب الأولمبية الصفية فى عام 1988.

وكان أول من حمل الشعلة فى سيول المتزلجة "بارك هى جين" التى تنافست فى المراحل التمهيدية لدورة ألعاب "سوتشى" الشتوية لعام 2014 فى روسيا.

وقد مرت الشعلة الأولمبية على استاد كأس العالم فى سيول حيث سقطت بعض الثلوج، ثم سلمت إلى حامل الشعلة رقم 17 وهو لاعب كرة القدم "تشا بوم كون".

وقد شارك اللاعب السابق والمدرب حاليا فى التتابع بصحبة ستة أطفال يتطلعون لأن يصبحوا لاعبى كرة قدم فى المستقبل، وسيحمل الشعلة حوالى 600 شخص من بينهم الممثلان: "بارك بو غوم" و"تشا صونغ وان"، وعارضة الأزياء "هان هيه جين"، و"لى سانغ مين" نجم كرة السلة السابق والمدرب الحالى لفريق "سام سونغ ثاندرز". وستبقى الشعلة فى سيول لمدة أربعة أيام، وسوف تتوقف خلالها فى بعض المواقع البارزة، مثل ميدان "كوانغ هوا مون" ومحطة "كانغ نام" لمترو الأنفاق، وحديقة "نهر الهان" فى منطقة "يوئيدو"، واستاد "جام سيل" الأولمبى الذى أقيمت فيه دورة سيول للألعاب الأولمبية الصيفية فى عام 1988

أحد الرياضيين فى كوريا الجنوبية يحمل الشعلة الأولمبية
أحد الرياضيين فى كوريا الجنوبية يحمل الشعلة الأولمبية

 

إشعال الشعلة الأولمبية فى شوارع سيول
إشعال الشعلة الأولمبية فى شوارع سيول

 

 

الشعلة الأولمبية فى كوريا
الشعلة الأولمبية فى كوريا

 

 

جولة الشعلة الأولمبية فى كوريا الجنوبية
جولة الشعلة الأولمبية فى كوريا الجنوبية

 

 

رفع الشعلة الأليمبية فى كوريا الجنوبية
رفع الشعلة الأليمبية فى كوريا الجنوبية

 

 

رفع الشعلة الأولمبية
رفع الشعلة الأولمبية

 

 

طائرة بدون طيار تحمل الشعلة الأولمبية فى شوارع سيول
طائرة بدون طيار تحمل الشعلة الأولمبية فى شوارع سيول

 

 

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شوارع سيول

كوريا الجنوبية

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