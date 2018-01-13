صور.. التخطيط: 5.5% معدل النمو المتوقع نهاية العام المالى الجارى..و6% المقبل

صور.. التخطيط: 5.5% معدل النمو المتوقع نهاية العام المالى الجارى..و6% المقبلالسبت، 13 يناير 2018 12:59 م
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب هانى الحوتى - تصوير حسن محمد
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أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن استهداف الحكومة استمرار معدل النمو المحقق فى الربع الأول من العام المالى الجارى 2017-2018 والبالغ 5.2%، خلال الربع الثانى أو قد يرتفع عنه قليلا، مضيفة أن المؤشرات الأولية تشير إلى الاستمرار فى نفس معدل النمو حتى نهاية العام الجارى ليصل بين 5.3%-5.5%، مقابل 4.8% متوقعة للعام المالى الجارى.
كما أعلنت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت، عن استهداف الحكومة تحقيق 6% معدل نمو خلال العام المالى المقبل 2018-2019، مع زيادة الاستثمارات الكلية بنسبة 20%، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف أيضًا خفض معدل التضخم.
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