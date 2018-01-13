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السبت، 13 يناير 2018 03:30 م
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صور.. التخطيط: 5.5% معدل النمو المتوقع نهاية العام المالى الجارى..و6% المقبل

السبت، 13 يناير 2018 12:59 م
صور.. التخطيط: 5.5% معدل النمو المتوقع نهاية العام المالى الجارى..و6% المقبل الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى


كتب هانى الحوتى - تصوير حسن محمد
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أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن استهداف الحكومة استمرار معدل النمو المحقق فى الربع الأول من العام المالى الجارى 2017-2018 والبالغ 5.2%، خلال الربع الثانى أو قد يرتفع عنه قليلا، مضيفة أن المؤشرات الأولية تشير إلى الاستمرار فى نفس معدل النمو حتى نهاية العام الجارى ليصل بين 5.3%-5.5%، مقابل 4.8% متوقعة للعام المالى الجارى.
 
كما أعلنت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت، عن استهداف الحكومة تحقيق 6% معدل نمو خلال العام المالى المقبل 2018-2019، مع زيادة الاستثمارات الكلية بنسبة 20%، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف أيضًا خفض معدل التضخم.
 
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (1)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (2)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (3)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (4)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (5)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (6)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (7)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (8)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (9)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (10)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (11)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (12)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (13)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (14)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (15)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (16)
 
مؤتمر صحفى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (17)
 

 

 

 


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هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى

معدل النمو

وزيرة التخطيط



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