صور.. احتجاجات فى بيرو تنديدا بالعفو عن الرئيس السابق فوجيمورى





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

خرجت مظاهرات فى بيرو احتجاجا على قرار الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكى، بالعفو عن الرئيس السابق ألبرتو فوجيمورى الصادر ضده حكم بالسجن لمدة 25 عاما، بعد إدانته بارتكاب جرائم تتعلق بحقوق الإنسان والكسب غير المشروع.

واتهم المتظاهرين الذين الرئيس الحالى، الذى أفلت من الخضوع للتصويت على محاكمته أمام البرلمان الأسبوع الماضي، بعقد صفقة مع المعارضة تتضمن إطلاق سراح فوجيمورى مقابل البقاء فى منصبه استنادا إلى دعم المعارضين السياسي.

وأصدر الرئيس الرئيس بيدرو كوتشينسكى عفوا عن فوجيمورى لأسباب صحية، ورغم اعترافه بغضب الشارع على هذا العفو، قال كوتشينسكي: "لن أدع ألبرتو فوجيمورى يموت فى السجن".

ويعانى فوجيمورى من هبوط فى ضغط الدم واضطرابات فى ضربات القلب، ما استند إليه الرئيس فى قرار العفو الصحى عنه، وكان من المفترض أن يقضى الرئيس السابق للبلاد، البالغ من العمر 79 سنة، عقوبة السجن 25 عاما لادانته بانتهاكات لحقوق الإنسان وبالفساد .



إحدى المتظاهرات فى بيرو



قوات الشرطة فى بيرو