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صدمة أفريقية من تصريحات ترامب والخارجية السنغالية تستدعى السفير الأمريكي

السبت، 13 يناير 2018 03:55 ص
صدمة أفريقية من تصريحات ترامب والخارجية السنغالية تستدعى السفير الأمريكي ماكى صال الرئيس السنغالى


دكار أ ش أ
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أعرب الرئيس السنغالى ماكى صال، عن صدمته من التصريحات التى أدلى بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حيال الدول الأفريقية.

وقالت الصحف السنغالية الصادرة صباح اليوم السبت، إن تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أثارت غضب الأفارقة عندما هاجم فيها دولاً أفريقية عدة وهايتى واصفا إياها بأنها "حثالة".

وقال الرئيس السنغالى ماكى صال إنه مصدوم من هذه التصريحات التى هى محل إدانة ورفض شديدين.

وأضاف فى تعليق على موقع (تويتر) نقلته الصحف السنغالية :أنا مصدوم من تصريحات ترامب بخصوص هايتى وأفريقيا، إنى أرفضها بشدة وأدينها بقوة، أفريقيا والعرق الأسود يستحقون احترام وتقدير الجميع".

وقالت صحف (دكار انفو) إن الخارجية السنغالية استدعت السفير الأمريكى فى دكار وأبلغته احتجاج دكار على تصريحات ترامب التى وصفتها بالمرفوضة.

ونقلت الصحف عن وزير خارجية السنغال قوله للسفير الأمريكى خلال اللقاء إن الرئيس السنغالى جاد فى رده وصدمته حيال تصريحات الرئيس الامريكى وانهم فى دكار يأخذون ذلك على محمل الجد.

وقالت إبا كالوندو المتحدثة باسم رئيس الاتحاد الأفريقى "هذا ليس جارحا فحسب، باعتقادي، للشعوب ذات الأصول الأفريقية فى الولايات المتحدة، وإنما بالتأكيد للمواطنين الأفارقة كذلك"، وأضافت "إنه جارح أكثر بالنظر إلى الحقيقة التاريخية لعدد الأفارقة الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة كرقيق.

ونقلت صحف افريقية عن وزيرة خارجية بوتسوانا بيلونومى فنسون-مواتو قولها: ان تصريحات ترامب شكلت "ضربة موجعة" للعلاقات الدبلوماسية بين واشنطن والدول الأفريقية.

وأعلنت بوتسوانا أمس الجمعة أنها استدعت السفير الأمريكى لديها لتعرب عن "استيائها" إزاء تصريحات ترامب "العنصرية"، وقالت الخارجية فى بيان "نعتبر أن تصريحات الرئيس الأميركى الحالى غير مسؤولة وعنصرية إلى حد بعيد".


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