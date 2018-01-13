سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة وسط انتشار أمنى





كتب- عبد الرحمن سيد

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكافة الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، لرفع أى معوقات مرورية.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدء من المعادى وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.

وشهد كوبرى أكتوبر، ونفق الأزهر، وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية، كما شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز وجامعة الدول العربية، سيولة فى حركة سير السيارات، مع تكثيف تواجد الخدمات الأمنية.