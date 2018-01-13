سول: بيونج يانج ترسل 4 مسئولين من قطاع الفنون لثانى اجتماع بينهما





سول(أ ش أ)

وافقت كوريا الجنوبية على اقتراح جارتها الشمالية،اليوم السبت، بعقد اجتماع على مستوى العمل مع سول الأسبوع المقبل، فى ثانى اجتماع للجانبين بعد اجتماعهما يوم الثلاثاء الماضى.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن وزارة الوحدة فى سول أنها وافقت على اقتراح الشمال بعقد الاجتماع فى قرية الهدنة "بانمونجوم" منزوعة السلاح، لبحث تفاصيل خطة بيونج يانج لإرسال فرقة فنية إلى الجنوب خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التى ستقام فعاليتها فى بيونج تشانج الكورية الجنوبية فى الفترة من 9 إلى 25 فبراير المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن بيونج يانج عرضت إرسال أربعة مسئولين من قطاع الفنون لحضور الاجتماع، فيما سترسل سول وفدا من أربعة مسئولين، على رأسهم رئيس مكتب سياسات الثقافة والفنون التابع لوزارة الثقافة الكورية الجنوبية لى وو سونج.