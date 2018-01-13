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السبت، 13 يناير 2018 03:34 م
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سقوط قتلى وجرحى فى اشتباكات بين "داعش" و"جبهة النصرة" جنوب دمشق

السبت، 13 يناير 2018 01:05 م
سقوط قتلى وجرحى فى اشتباكات بين "داعش" و"جبهة النصرة" جنوب دمشق جبهة النصرة - أرشيفية


أ ش أ
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أفادت مصادر إعلامية سورية، بسقوط قتلى وجرحى فى اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحى تنظيم داعش، وعناصر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، جنوب العاصمة دمشق.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت، عن المصادر، قولها، إن الاشتباكات العنيفة بين التنظيمين وقعت فى بلدتى "يلدا" و"الحجر الأسود"، وفى سياق متصل، أشارت المصادر السورية، إلى تجدد المعارك العنيفة بين الجيش السورى، وجبهة النصرة، فى محيط إدارة المركبات بحرستا بريف دمشق.


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