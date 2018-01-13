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سقوط عشرات القتلى من الحوثيين جراء قصف مقاتلات التحالف العربى لمعسكر باليمن

السبت، 13 يناير 2018 01:30 م
سقوط عشرات القتلى من الحوثيين جراء قصف مقاتلات التحالف العربى لمعسكر باليمن قصف مواقع للحوثيين - ارشيفية


كتب محمد شعلان
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أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثيين فى اليمن، جراء قصف مقاتلات التحالف العربى لمعسكر تدريبى فى رداع بمحافظة البيضاء.

 

وكان قد لقي 20  من ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم في معارك مع الجيش اليمني في محافظة حجة اليوم ومن بينهم قيادات كما قُتل أربعة وأصيب خمسة من جنود القوات الحكومية، وأحكمت قوات الجيش الوطني اليمني سيطرتها الكاملة على سلسلة جبال أم العظب الاستراتيجية في محور البقع في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لمليشيات الحوثي الإيرانية.


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التحالف العربى

اليمن

الحوثيين

الارهاب



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