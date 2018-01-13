سقوط عاطل بحوزته 7 شرائط أقراص مخدرة مختلفة الأنواع فى الغربية





الغربية - محمد طارق

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، من ضبط عاطل بحوزته 7 شرائط أقرص مخدرة مختلفة الأنواع، وسلاح أبيض فى حملة أمنية بنطاق القسم.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث بالغربية، بتمكن النقيب أحمد الهيتمى معاون أول المباحث، والقوة المرافقة له، من ضبط "م م أ" 25 سنة عاطل، مقيم بمنطقة القرشى التابعة لقسم ثان، وبحوزته 7 شرائط أقراص مخدرة مختلفة الأنواع بقصد الاتجار، ومبلغ مالى حصيلة البيع، فتم نقل المتهم لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتولى التحقيق.