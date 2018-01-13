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سقوط أمينى شرطة وسائق كونوا تشكيل عصابى لسرقة الكابلات الكهربائية

السبت، 13 يناير 2018 11:36 ص
سقوط أمينى شرطة وسائق كونوا تشكيل عصابى لسرقة الكابلات الكهربائية أرشيفية


كتب كريم صبحى
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تباشر نيابة مصر الجديدة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام، التحقيق مع فردى شرطة وسائق بشرطة المرافق بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة الكابلات الكهربائية من الشوارع.
 
البداية أثناء مرور دورية أمنية شاهدت المتهمين أمينى شرطة يرتدون الزى الميرى، وسائق يضعون أسلاك كهربائية فى سيارتهم .
وبمناقشتهم عن مصدر تلك الأسلاك ارتبكوا فى أقوالهم فتم القبض عليهم.
 
وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين "محمد.ا" يعمل فى شرطة المرافق التابعة لقسم عابدين و"على.ت" يعمل فى شرطة مرافق التابعة لقسم الأزبكية وسائق يعمل معهم فى شرطة المرافق .
 
وكشفت التحريات أن المتهمين استغلوا وظيفتهم فى شرطة المرافق وكونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الكابلات الكهربائية وبيعها، اختاروا منطقة مصر الجديدة لبعدها عن مناطق عملهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق مهم .

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