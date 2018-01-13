سفير واشنطن فى بنما بعد استقالته: لم أعد قادرا على خدمة ترامب





رويترز

قدم السفير الأمريكى فى بنما جون فيلى استقالته من منصبه وقال فى خطاب استقالته لوزارة الخارجية إنه لم يعد قادرا على خدمة الرئيس دونالد ترامب.

وقال فيلى وفقا لمقتطفات من خطاب استقالته الذى اطلعت عليه رويترز "كمسؤول دبلوماسى وقعت على قسم لخدمة الرئيس وإدارته بإخلاص ودون تحزب سياسي، حتى عندما لا أتفق مع بعض السياسات".

وتابع يقول "أساتذتى أوضحوا أنه إذا رأيت أننى غير قادر على القيام بذلك، فإن الأشرف لى أن أستقيل. وقد حان الوقت لذلك".

وأكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية رحيل فيلى قائلة إنه أخطر "البيت الأبيض ووزارة الخارجية وحكومة بنما بقراره التقاعد لدواع شخصية اعتبارا من التاسع من مارس هذا العام".