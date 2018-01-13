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سعر اليورو اليوم السبت 13-1-2018 واستقرار العملة الأوروبية

السبت، 13 يناير 2018 11:22 ص
سعر اليورو اليوم السبت 13-1-2018 واستقرار العملة الأوروبية أرشيفية


كتبت- دانه الحديدى
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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 13-1-2018، على نفس اسعار الخميس الماضى، اخر تعاملات الاسبوع المصرفية، والذى شهدت العملة الاوروبية خلالها ارتفاعا تراوح من قرشين إلى 8 قروش بعدد من البنوك المصرية، مسجلة 21.07 جنيه للشراء و21.24 جنيه للبيع، فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى.

 

وفيما يلى سعر اليورو الأوروبى وفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، والذى جاء كالتالى.

 

اليورو
اليورو

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

21.19 جنيه للشراء

21.31 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

21.07 جنيه للشراء

21.24 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

21.06 للشراء

21.23  للبيع

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

21.07  للشراء

21.24 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

21.05 للشراء

21.22 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

21.05 للشراء

21.22 للبيع

 

سعر صرف اليورو
سعر صرف اليورو

 

الاتحاد الأوروبى يخصص مليار يورو لتطوير حواسيب فائقة السرعة

 

كشف الاتحاد الأوروبى عن خططه لتخصص مليار يورو لبناء حواسيب فائقة السرعة تنافس الصين وغيرها من دول العالم المتقدمة، وتهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأوروبى وتحقيق تقدم طبى ومكافحة القرصنة.

 

وتجاوزت الصين الولايات المتحدة من فى مجال الحواسيب الفائقة العملاقة فى ترتيب الذى نشر نوفمبر الماضي، تليها سويسرا  وتحتل اليابان المركزين الثالث والرابع، وقال "اندروس انسيب" نائب رئيس المفوضية الأوربية للسوق الرقمى إن السباق فى هذا المجال صعب للغاية، والاتحاد الاوروبى متخلف عن الدول الأخرى لأنه لا يملك أى حواسيب ضمن العشرة الأوائل فى العالم.

 

 

 

 

 

 

 


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