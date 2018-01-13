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سعر الريال السعودى اليوم السبت 13-1-2018 والعملة السعودية تواصل ثباتها

السبت، 13 يناير 2018 11:40 ص
سعر الريال السعودى اليوم السبت 13-1-2018 والعملة السعودية تواصل ثباتها ريال سعودى - ارشيفية


كتبت: دانه الحديدى
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واصل سعر الريال السعودى استقراره مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت 13-1-2018، عند سعر إغلاق تعاملات الخميس الماضى، اخر تعاملات الاسبوع المصرفية، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر.

 

 ووفقا للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى، ننشر سعر الريال السعودى، والذى جاء كالتالى..

 

الريال السعودى اليوم
الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

 

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 

4.68  جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

4.68 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.67 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

 

الريال السعودى
الريال السعودى

 

"الزراعة": تصدير 125 ألف شتلة لـ12 صنف فاكهة إلى السعودية والأردن

 

قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه من خلال البرنامج الاصلاحى للنهوض بالقطاع الزراعى وخاصة فى تنمية الصادرات الزراعية، وافقت الإدارة على تصدير ما يقرب من 125 ألف شتلة فاكهة، لـ12 صنفًا من الفاكهة للسعودية والأردن خلال أسبوع.

 

وأضاف محمود عطا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من ضمن موافقة إدارة الحاصلات الزراعية، تصدير 20 ألف شتلة منها "تفاح بلدى ومشمش، برقوق، وخوخ، وكمثرى، ورمان، وتين، وتوت، ومانجو"، إلى السعودية، بالإضافة إلى الموافقة على تصدير 105 آلاف شتلة تفاح ومشمش، وبرقوق، وخوخ، وكمثرى، وبرقوق، وكاكا، وتوت، وتين، ورمان وزيتون إلى الأردن، بالإضافة إلى الموافقة على تصدير 50 كجم من بذور تقاوى أصوال الموالح إلى بلجيكا، وتصدير 52 كجم تقاوى ذرة شامية صفراء هجين فردى 168 إلى الجزائر.

 

 

 

 

 


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